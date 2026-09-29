Fueron la mayor sorpresa en el Mundial 2026 y ahora decepcionan en la Copa África

Cabo Verde pasó de ser una de las grandes sorpresas del último Mundial a vivir un preocupante inicio en las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.



El combinado caboverdiano, que sorprendió por su rendimiento en la cita mundialista, no ha podido trasladar esas buenas sensaciones al torneo clasificatorio y acumula dos derrotas en sus primeras jornadas del Grupo K. La selección africana debutó con un duro golpe al caer 3-1 frente a Malí, resultado que encendió las primeras alarmas sobre su rendimiento. Cabo Verde necesitaba reaccionar rápidamente para evitar complicaciones en el camino hacia la Copa Africana, pero su segundo compromiso tampoco terminó como esperaba.

Cuatro días después de aquella derrota, el conjunto caboverdiano volvió a quedar expuesto ante Ruanda, en un partido donde nuevamente mostró dificultades para competir al nivel que había exhibido durante su histórica participación mundialista.



erorres de vozinha

El mal arranque también ha puesto bajo la lupa a varios de sus futbolistas más experimentados. Entre ellos aparece Vozinha, guardameta de Colo Colo y uno de los referentes del combinado africano, quien ha quedado involucrado directamente en acciones que terminaron perjudicando a su selección. En el debut ante Malí, el portero ya había protagonizado una llamativa equivocación. Vozinha salió de su área para intentar controlar un balón con el pecho, pero no logró hacerlo correctamente y dejó la pelota a disposición de Nene Dorgeles, quien aprovechó la acción para marcar el tercer tanto maliense. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aquella jugada fue uno de los momentos más comentados de la derrota y dejó a Cabo Verde con la obligación de levantar cabeza en su siguiente presentación. El duelo ante Ruanda aparecía entonces como una oportunidad para recuperar confianza y comenzar a enderezar el camino.