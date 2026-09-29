Fueron la mayor sorpresa en el Mundial 2026 y ahora decepcionan en la Copa África

Cabo Verde pasó de ser una de las grandes sorpresas del último Mundial a vivir un preocupante inicio en las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.
El combinado caboverdiano, que sorprendió por su rendimiento en la cita mundialista, no ha podido trasladar esas buenas sensaciones al torneo clasificatorio y acumula dos derrotas en sus primeras jornadas del Grupo K.
La selección africana debutó con un duro golpe al caer 3-1 frente a Malí, resultado que encendió las primeras alarmas sobre su rendimiento. Cabo Verde necesitaba reaccionar rápidamente para evitar complicaciones en el camino hacia la Copa Africana, pero su segundo compromiso tampoco terminó como esperaba.
Cuatro días después de aquella derrota, el conjunto caboverdiano volvió a quedar expuesto ante Ruanda, en un partido donde nuevamente mostró dificultades para competir al nivel que había exhibido durante su histórica participación mundialista.
erorres de vozinha
El mal arranque también ha puesto bajo la lupa a varios de sus futbolistas más experimentados. Entre ellos aparece Vozinha, guardameta de Colo Colo y uno de los referentes del combinado africano, quien ha quedado involucrado directamente en acciones que terminaron perjudicando a su selección.
En el debut ante Malí, el portero ya había protagonizado una llamativa equivocación. Vozinha salió de su área para intentar controlar un balón con el pecho, pero no logró hacerlo correctamente y dejó la pelota a disposición de Nene Dorgeles, quien aprovechó la acción para marcar el tercer tanto maliense.
Aquella jugada fue uno de los momentos más comentados de la derrota y dejó a Cabo Verde con la obligación de levantar cabeza en su siguiente presentación. El duelo ante Ruanda aparecía entonces como una oportunidad para recuperar confianza y comenzar a enderezar el camino.
Pero el panorama volvió a complicarse para los caboverdianos. Ruanda consiguió imponerse nuevamente y dejó a Cabo Verde en una situación incómoda dentro del Grupo K, después de dos jornadas disputadas y sin conocer todavía la victoria.
Y en medio de este complicado momento apareció nuevamente Vozinha. El experimentado arquero volvió a cometer un error, el segundo consecutivo en apenas dos partidos, al tener responsabilidad en el segundo gol de Ruanda. La acción volvió a circular rápidamente en redes sociales y puso otra vez el foco sobre el guardameta, que atraviesa un inicio especialmente complicado con la selección de Cabo Verde.