Vozinha señala al que debe ganar el Balón de Oro 2026: "Por supuesto que él"

El Mundial 2026 dejó a varias figuras que se ganaron los reflectores del fútbol internacional y una de ellas fue Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde que sorprendió con sus actuaciones durante el histórico torneo de su selección. El guardameta registró 18 atajadas en cuatro partidos, un promedio de 4.5 intervenciones por encuentro, y fue determinante para que Cabo Verde alcanzara los dieciseisavos de final en su primera participación en una Copa del Mundo. En esa instancia se cruzó con Argentina y tuvo enfrente a Lionel Messi, uno de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026. Vozinha pudo comprobar de primera mano el nivel del argentino y, después de aquel partido, dejó clara su admiración.

"No cambié la camiseta, fue una pequeña conversación. Los felicité a ellos y le dije que fue muy duro, y que eran un muy buen equipo. Fue eso, no hablamos mucho", contó el arquero al recordar el encuentro con Messi. Pero cuando llegó el momento de hablar del Balón de Oro, Vozinha no dudó."Si pudiera votar, por supuesto que votaría por él", respondió el caboverdiano al ser consultado por ESPN sobre si Messi era su favorito para quedarse con el premio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aunque todavía falta conocer oficialmente al ganador, la etapa de votación ya quedó atrás. Los 100 periodistas que integran el jurado internacional tuvieron hasta el 28 de septiembre para entregar sus votos. Cada uno representa a uno de los países ubicados entre los 100 primeros del ranking FIFA. El sistema establece que cada periodista selecciona a 10 futbolistas de la lista de 30 nominados y los ordena según sus méritos. Los puntos otorgados son 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1, respectivamente.

¿Cuándo entregan el Balón de Oro 2026?

La espera terminará el lunes 26 de octubre de 2026, cuando se celebre la ceremonia en el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra. La gala tendrá un significado especial porque será la 70.ª edición del Balón de Oro. Además, será la primera vez que Londres albergue la ceremonia, como homenaje a Stanley Matthews, quien se convirtió en el primer ganador del premio en 1956. En la ceremonia también se entregarán otros reconocimientos, entre ellos los trofeos Yashin, Kopa, Gerd Müller, Johan Cruyff, los premios a los clubes del año y el Premio Sócrates.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2026

La lista de 30 nominados reúne a varias de las principales figuras del fútbol mundial. Entre los candidatos aparecen Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Erling Haaland, Achraf Hakimi y Harry Kane.