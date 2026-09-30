Revelan el futuro de Cristiano Ronaldo tras abandonar la selección de Portugal

Según informa el diario portugués O Jogo , la situación tendría un desenlace inesperado: CR7 habría tomado la decisión de no volver a vestir la camiseta de la selección de Portugal. El medio asegura que la determinación sería irreversible y que el partido ante Gales , disputado en el estadio José Alvalade, habría sido el último del delantero con el combinado luso.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en Copenhague en medio de una polémica que todavía tiene varias preguntas por responder y que podría marcar un antes y un después en su carrera internacional.

La noticia surge después de que el propio Cristiano confirmara su salida de la concentración portuguesa, apenas un día antes del siguiente compromiso del equipo. El delantero mantuvo una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tras la conferencia de prensa del seleccionador Jorge Jesus.

“Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”, escribió Ronaldo en sus redes sociales.

El portugués no explicó cuáles fueron las razones concretas que provocaron su salida y decidió reservarse su versión de lo ocurrido: “A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, aseguró.

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Ronaldo cerró su comunicado con un mensaje dirigido a Portugal y a sus compañeros: “Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió el atacante, una frase que aumentó las especulaciones sobre un posible adiós definitivo.