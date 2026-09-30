Hermana de Cristiano Ronaldo explota tras polémica: "Merecemos volver a la mediocridad"

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que el delantero abandonara la concentración de Portugal en Copenhague. La situación se produjo después de una conferencia de prensa del seleccionador Jorge Jesus, quien había confirmado que el atacante no tendría participación en los próximos compromisos de la selección. En medio de la controversia, Elma Aveiro, hermana de Cristiano, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales para defender al futbolista: “CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía una mejor estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, escribió.

Su mensaje no terminó ahí. Elma también cargó contra la sociedad portuguesa: “En cuanto a los portugueses, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad en la que siempre estuvimos en el fútbol pre-CR7”. Finalmente, cerró con un agradecimiento a su hermano: “¡Gracias por todo CR7! ¡Mereces más!”. La salida de Cristiano se produjo después de que Jorge Jesus explicara que había decidido que el portugués no jugaría. El técnico señaló que como entrenador tenía la potestad de tomar esa decisión y que los derechos eran iguales para todos los futbolistas. Posteriormente, Ronaldo abandonó la concentración portuguesa. El propio Cristiano confirmó su salida mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. “Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección”, explicó el delantero. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE