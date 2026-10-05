Honduras se juega la vida: partidos de hoy 5 de octubre en UEFA y Concacaf

Este lunes 5 de octubre se vive una jornada cargada de emociones con partidos de alto nivel en la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League. Las selecciones saldrán al campo a buscar puntos vitales para asegurar su pase a las siguientes fases.
La atención en el viejo continente se la lleva Francia. La selección dirigida por Zinedine Zidane busca recuperar el camino del triunfo tras haber empatado en París en su última presentación. Los galos reciben en casa a una Bélgica golpeada por ausencias importantes en el mediocampo, destacando la baja de Kevin De Bruyne.
Por otro lado, la selección de Italia, liderada desde el fondo por Alessandro Bastoni y el arquero Gianluigi Donnarumma, quiere extender su racha de solidez defensiva. Los italianos se medirán ante una Turquía urgida de sumar puntos pero debilitada por la falta de su joven figura, Arda Güler.
Partidos y horarios en Europa:
10:00 A.M. | Chipre vs. Letonia
12:45 P.M. | Francia vs. Bélgica
12:45 P.M. | Italia vs. Turquía
12:45 P.M. | Montenegro vs. Armenia
12:45 P.M. | Rumanía vs. Suecia
12:45 P.M. | Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
12:45 P.M. | Irlanda del Norte vs. Georgia
12:45 P.M. | Ucrania vs. Hungría
Toda la acción de la UEFA Nations League se podrá seguir en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.
Dramatismo en Concacaf: Honduras se juega la vida
Por su parte, la Concacaf Nations League entra en una etapa de máxima exigencia con tres encuentros fundamentales. El primer choque del día lo protagonizan Martinica y El Salvador. Este juego arranca a las 4:00 p.m. tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT a través de la plataforma ViX.
Más tarde llegará el turno de Guatemala frente a Surinam. La pelota comenzará a rodar a las 6:00 p.m. tiempo del centro de México (8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos), con transmisión confirmada para el territorio estadounidense también mediante ViX.
Para cerrar la jornada, Honduras se mide ante Jamaica en un duelo donde la selección catracha se juega el todo por el todo: necesita ganar obligatoriamente y esperar una combinación favorable de resultados para sellar su pase a la siguiente ronda. El partido iniciará a las 8:00 p.m. tiempo del centro de México (10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT y 7:00 p.m. PT en EE. UU.). Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro por TUDN, tudn.com y la app de TUDN, mientras que en suelo hondureño la transmisión irá por las pantallas de Deportes TVC.