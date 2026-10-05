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Honduras se juega la vida: partidos de hoy 5 de octubre en UEFA y Concacaf

Se va cerran la fecha FIFA y la Nations League define a sus clasificados a la siguiente ronda.

Honduras se juega la vida: partidos de hoy 5 de octubre en UEFA y Concacaf

Se juega la última jornada de la Nations League.

05 de octubre de 2026 a las 05:59

Este lunes 5 de octubre se vive una jornada cargada de emociones con partidos de alto nivel en la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League. Las selecciones saldrán al campo a buscar puntos vitales para asegurar su pase a las siguientes fases.

La atención en el viejo continente se la lleva Francia. La selección dirigida por Zinedine Zidane busca recuperar el camino del triunfo tras haber empatado en París en su última presentación. Los galos reciben en casa a una Bélgica golpeada por ausencias importantes en el mediocampo, destacando la baja de Kevin De Bruyne.

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Por otro lado, la selección de Italia, liderada desde el fondo por Alessandro Bastoni y el arquero Gianluigi Donnarumma, quiere extender su racha de solidez defensiva. Los italianos se medirán ante una Turquía urgida de sumar puntos pero debilitada por la falta de su joven figura, Arda Güler.

Partidos y horarios en Europa:


10:00 A.M. | Chipre vs. Letonia

12:45 P.M. | Francia vs. Bélgica

12:45 P.M. | Italia vs. Turquía

12:45 P.M. | Montenegro vs. Armenia

12:45 P.M. | Rumanía vs. Suecia

12:45 P.M. | Bosnia y Herzegovina vs. Polonia

12:45 P.M. | Irlanda del Norte vs. Georgia

12:45 P.M. | Ucrania vs. Hungría

Toda la acción de la UEFA Nations League se podrá seguir en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.

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Por su parte, la Concacaf Nations League entra en una etapa de máxima exigencia con tres encuentros fundamentales. El primer choque del día lo protagonizan Martinica y El Salvador. Este juego arranca a las 4:00 p.m. tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT a través de la plataforma ViX.

Más tarde llegará el turno de Guatemala frente a Surinam. La pelota comenzará a rodar a las 6:00 p.m. tiempo del centro de México (8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos), con transmisión confirmada para el territorio estadounidense también mediante ViX.

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Para cerrar la jornada, Honduras se mide ante Jamaica en un duelo donde la selección catracha se juega el todo por el todo: necesita ganar obligatoriamente y esperar una combinación favorable de resultados para sellar su pase a la siguiente ronda. El partido iniciará a las 8:00 p.m. tiempo del centro de México (10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT y 7:00 p.m. PT en EE. UU.). Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el encuentro por TUDN, tudn.com y la app de TUDN, mientras que en suelo hondureño la transmisión irá por las pantallas de Deportes TVC.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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