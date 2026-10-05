Honduras se juega la vida: partidos de hoy 5 de octubre en UEFA y Concacaf

Este lunes 5 de octubre se vive una jornada cargada de emociones con partidos de alto nivel en la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League. Las selecciones saldrán al campo a buscar puntos vitales para asegurar su pase a las siguientes fases. La atención en el viejo continente se la lleva Francia. La selección dirigida por Zinedine Zidane busca recuperar el camino del triunfo tras haber empatado en París en su última presentación. Los galos reciben en casa a una Bélgica golpeada por ausencias importantes en el mediocampo, destacando la baja de Kevin De Bruyne.



Por otro lado, la selección de Italia, liderada desde el fondo por Alessandro Bastoni y el arquero Gianluigi Donnarumma, quiere extender su racha de solidez defensiva. Los italianos se medirán ante una Turquía urgida de sumar puntos pero debilitada por la falta de su joven figura, Arda Güler.

Partidos y horarios en Europa:



10:00 A.M. | Chipre vs. Letonia No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 12:45 P.M. | Francia vs. Bélgica 12:45 P.M. | Italia vs. Turquía 12:45 P.M. | Montenegro vs. Armenia 12:45 P.M. | Rumanía vs. Suecia 12:45 P.M. | Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 12:45 P.M. | Irlanda del Norte vs. Georgia 12:45 P.M. | Ucrania vs. Hungría Toda la acción de la UEFA Nations League se podrá seguir en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.

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Por su parte, la Concacaf Nations League entra en una etapa de máxima exigencia con tres encuentros fundamentales. El primer choque del día lo protagonizan Martinica y El Salvador. Este juego arranca a las 4:00 p.m. tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos se transmitirá a las 6:00 p.m. ET, 5:00 p.m. CT y 3:00 p.m. PT a través de la plataforma ViX. Más tarde llegará el turno de Guatemala frente a Surinam. La pelota comenzará a rodar a las 6:00 p.m. tiempo del centro de México (8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT y 5:00 p.m. PT en Estados Unidos), con transmisión confirmada para el territorio estadounidense también mediante ViX.