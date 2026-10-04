Liga de Naciones de Concacaf: se confirman las primeras clasificadas y descendidos

El Grupo A de la Liga de Naciones de Concacaf llegó a su cierre con una jornada cargada de emociones y con un claro protagonismo de las selecciones del Caribe. Curazao terminó como líder, Haití confirmó su gran campaña y Costa Rica logró salvarse del descenso después de un complicado inicio de torneo. Los ticos llegaron a la última jornada obligada a conseguir un buen resultado y respondió con una victoria 2-0 sobre Haití. Carlos Mora y Andrey Soto marcaron los goles que le permitieron a la selección costarricense sumar tres puntos fundamentales y asegurar su permanencia en la máxima categoría. Costa Rica había comenzado la competencia con una dolorosa derrota 4-3 ante Curazao y posteriormente cayeron 2-0 frente a Haití, quedando al borde del descenso. Sin embargo, reaccionaron con una victoria 3-0 ante Nicaragua y cerraron la fase de grupos con el triunfo sobre los caribeños, resultado que les permitió evitar el descenso a la Liga B.

Mientras tanto, Curazao terminó en lo más alto del grupo. La selección caribeña cerró su participación con un empate 1-1 ante Trinidad y Tobago, resultado que le permitió mantenerse en la cima después de una campaña sobresaliente. Luke Phillip adelantó a Trinidad y Tobago, mientras Jordi Paulina marcó para Curazao. Curazao fue una de las grandes revelaciones de esta fase. En su debut protagonizó una espectacular remontada para vencer 4-3 a Costa Rica, luego goleó 6-1 a Nicaragua y consiguió otros resultados importantes que le permitieron mantenerse en la parte alta de la clasificación hasta terminar como líder del grupo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Haití también fue protagonista. Los caribeños llegaron a la última jornada con posibilidades de terminar en lo más alto después de sumar victorias ante Trinidad y Tobago, Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, la derrota 2-0 ante los ticos los dejó por debajo de Curazao en la clasificación. La otra cara de la moneda fue Nicaragua. La selección centroamericana no pudo reaccionar durante la fase de grupos y terminó en el último lugar, por lo que quedó condenada al descenso a la Liga B. Junto a los nicaragüenses, Trinidad y Tobago también perdió su lugar en la Liga A y bajan de categoría en la próxima edición. El Grupo A dejó, además, una conclusión importante: el Caribe fue el gran protagonista. Curazao y Haití demostraron un crecimiento importante y se metieron entre los equipos que marcaron el paso durante la competencia, mientras Costa Rica tuvo que esperar hasta la última jornada para asegurar su permanencia.

¿QUÉ PASA CON LA COPA ORO?

La Nations League 2026 también es parte del camino clasificatorio hacia la Copa Oro 2027. Concacaf estableció que los dos primeros lugares de cada grupo de la Liga A avanzan a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminan en las posiciones restantes deberán disputar las distintas vías de clasificación a la Copa Oro, de acuerdo con el formato establecido para esta edición.

En cuanto al descenso, los equipos que terminen en las últimas posiciones de cada grupo de la Liga A bajarán a la Liga B. El Grupo A dejó a Curazao y Haití como los grandes protagonistas del Caribe, mientras Costa Rica aseguró su permanencia en la última jornada. Trinidad y Tobago y Nicaragua, en cambio, deberán jugar en la segunda categoría en la próxima edición.

-- ASÍ QUEDA EL GRUPO A DE LA LIGA DE NACIONES --