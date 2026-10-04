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Costa Rica derrota a Haití y se salva de descender a la Liga B de Nations League

Los ticos lograron ver la luz con la llegada de Bryan Ruiz al banquillo en las últimas dos jornadas de la Liga de Naciones.

Costa Rica derrota a Haití y se salva de descender a la Liga B de Nations League
VS

Costa Rica derrotó 2-0 a Haití para lograr la permanencia en la Liga A de la Nations League de Concacaf.
04 de octubre de 2026 a las 17:10

La Selección de Costa Rica cerró su participación en la Concacaf Nations League con una importante victoria de 2-0 sobre Haití, en un partido disputado este domingo en el Estadio Ricardo Saprissa de San José.

La Tricolor, dirigida de manera interina por Bryan Ruiz, salió decidida desde el comienzo y encontró rápidamente el camino del gol. Carlos Mora abrió el marcador al minuto 6, luego de aprovechar un tiro de esquina cobrado por Ronald Matarrita. El atacante apareció en el segundo palo y conectó de cabeza para vencer al arquero Josué Duverger.

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Costa Rica mantuvo la presión y consiguió ampliar la ventaja antes de llegar a la media hora. Al minuto 21, Andrey Soto recibió un balón después de una combinación entre Yerlan Sosa y Ronald Matarrita, controló dentro del área y sacó un remate cruzado que terminó en el fondo de la portería haitiana.

El 2-0 le permitió a Costa Rica manejar el partido con mayor tranquilidad ante un Haití que llegaba en gran momento. Los caribeños habían derrotado previamente a los ticos por 2-0 en Kingston y también venían de golear 4-1 a República Dominicana, por lo que el resultado representó una revancha para el conjunto costarricense.

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La victoria también tuvo un significado especial para Costa Rica, que llegaba a este compromiso después de imponerse 3-0 a Nicaragua. Bryan Ruiz asumió el cargo de manera interina tras la salida de Fernando Batista, quien dejó el puesto luego de una complicada racha de resultados.

Con el triunfo, Costa Rica cerró la fase de grupos con una imagen mucho más positiva y consiguió sumar puntos importantes en su lucha por mantenerse en la Liga A de la Concacaf Nations League. Haití, por su parte, ya había asegurado su clasificación a los cuartos de final antes de este encuentro.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

COSTA RICA: 1- Keylor Navas, 2- Y. Sosa, 4- J.P Vargas, 15- F. Calvo, 22- R. Matarrita, 8- S. Acuña, 5- C. Borges, 12- A. Soto, 17- C. Mora, 20- K. Michel, 19- O. Sinclair.

HAITÍ: 23- Duverger, 2- Arcus, 5- Delcroix, 6- Sainté, 7- Picault, 11- Louicius, 13- Lacroix, 15. Providence, 17- Jean -Jacques, 18- Isidor, 22- Duverne.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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