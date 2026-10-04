Costa Rica derrota a Haití y se salva de descender a la Liga B de Nations League

La Selección de Costa Rica cerró su participación en la Concacaf Nations League con una importante victoria de 2-0 sobre Haití, en un partido disputado este domingo en el Estadio Ricardo Saprissa de San José. La Tricolor, dirigida de manera interina por Bryan Ruiz, salió decidida desde el comienzo y encontró rápidamente el camino del gol. Carlos Mora abrió el marcador al minuto 6, luego de aprovechar un tiro de esquina cobrado por Ronald Matarrita. El atacante apareció en el segundo palo y conectó de cabeza para vencer al arquero Josué Duverger.

Costa Rica mantuvo la presión y consiguió ampliar la ventaja antes de llegar a la media hora. Al minuto 21, Andrey Soto recibió un balón después de una combinación entre Yerlan Sosa y Ronald Matarrita, controló dentro del área y sacó un remate cruzado que terminó en el fondo de la portería haitiana. El 2-0 le permitió a Costa Rica manejar el partido con mayor tranquilidad ante un Haití que llegaba en gran momento. Los caribeños habían derrotado previamente a los ticos por 2-0 en Kingston y también venían de golear 4-1 a República Dominicana, por lo que el resultado representó una revancha para el conjunto costarricense.

La victoria también tuvo un significado especial para Costa Rica, que llegaba a este compromiso después de imponerse 3-0 a Nicaragua. Bryan Ruiz asumió el cargo de manera interina tras la salida de Fernando Batista, quien dejó el puesto luego de una complicada racha de resultados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Con el triunfo, Costa Rica cerró la fase de grupos con una imagen mucho más positiva y consiguió sumar puntos importantes en su lucha por mantenerse en la Liga A de la Concacaf Nations League. Haití, por su parte, ya había asegurado su clasificación a los cuartos de final antes de este encuentro.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

COSTA RICA: 1- Keylor Navas, 2- Y. Sosa, 4- J.P Vargas, 15- F. Calvo, 22- R. Matarrita, 8- S. Acuña, 5- C. Borges, 12- A. Soto, 17- C. Mora, 20- K. Michel, 19- O. Sinclair.

HAITÍ: 23- Duverger, 2- Arcus, 5- Delcroix, 6- Sainté, 7- Picault, 11- Louicius, 13- Lacroix, 15. Providence, 17- Jean -Jacques, 18- Isidor, 22- Duverne.