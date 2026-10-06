Messi hace llorar a toda Argentina con su mensaje antes de despedirse: "Llegó el día"

“Gracias Argentina”, escribió Messi en una historia publicada en su cuenta de Instagram, acompañada por una fotografía en la que aparece besando la camiseta especial que utilizará en su último encuentro con la selección.

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, publicó este martes un mensaje de agradecimiento a su país antes de disputar ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste, en una jornada histórica que marcará el cierre de más de dos décadas de trayectoria con el conjunto nacional.

"Llegó el día que nunca hubiéramos querido que llegue. El día más triste de nuestras vidas", comenta Messi en su vídeo de despedida. Y luego continúa: "Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.

El delantero rosarino disputará hoy su partido número 208 con Argentina, en un amistoso ante Benín que comenzará 5:00 de la tarde hora de Honduras y Centroamérica en el estadio Monumental, en Buenos Aires, con las entradas agotadas.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Messi completó este lunes su último entrenamiento con la selección argentina, poco más de 24 horas antes de cerrar una etapa que comenzó en 2005 y que incluye la conquista del Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

El estadio abrirá sus puertas desde tempranas horas para recibir a los aficionados y el evento incluirá música, espectáculos en vivo y la presencia de invitados y varios de los compañeros que compartieron con Messi los principales éxitos de la selección.

El encuentro será también el cierre de una serie de tres amistosos de Argentina, que en los últimos días derrotó a Bolivia por 4-0 y a Burkina Faso por 7-0, ambos sin la presencia de Messi, en partidos que el seleccionador Lionel Scaloni aprovechó para probar nuevos futbolistas y variantes.

Benín llega al partido tras empatar 1-1 ante Burkina Faso y derrotar por 2-1 a Mauritania en sus últimos compromisos.

Para los 'Cheetahs', el encuentro representa también una ocasión especial por enfrentar por primera vez a Argentina y participar en la despedida del capitán albiceleste.

“Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí”, declaró el capitán de Benín, Steve Mounié, quien destacó la posibilidad de disputar el último partido de Messi.