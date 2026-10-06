Andy Carroll da el nombre del famoso que lo abusó sexualmente: "El trauma está"

El futbolista inglés Andy Carroll, exdelantero de históricos equipos de la Premier League y uno de los fichajes más caros, ha confesado en su autobiografía 'Owning It' que fue agredido sexualmente por un hombre mientras dormía en su casa en 2021. Y en las últimas horas ha revelado el nombre del abusador.
Andy Carroll reveló en su biografía que sufrió abusos sexuales en 2021 y que la persona que cometió dicho delito acabó cumpliendo tres años de prisión.
El jugador de 37 años, ex de Liverpool, Newcastle United y Weste Ham, entre otros, además de haber sido internacional con Inglaterra, desveló que los hechos ocurrieron hace cinco años, cuando un amigo de su por entonces novia se quedó a dormir en su casa después de un combate de boxeo.
El abuso sexual se produjo cuando el futbolista estaba durmiendo y llevó a Carroll a echar a este individuo de la casa y a dejarle inconsciente cuando trató de regresar.
Caroll alertó a la policía, mientras lloraba en los brazos de la niñera de sus hijos, tal y como describe en el libro. El futbolista tuvo que testificar en la corte y el individuo fue condenado a tres años de cárcel.
"Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora. Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro. Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día. Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida. Pienso en ellos todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido", contó Carroll.
Andy Carroll confirmó que Kevin Adams fue el hombre que lo agredió sexualmente, luego de que el nombre del instructor de baile apareciera en documentos judiciales de acceso público.
“Ahora que Kevin Adams ha sido nombrado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo”, declaró Carroll a The Sun on Sunday, recientemente.
El exseleccionado inglés explicó que espera cerrar una etapa que, según sus palabras, afectó su vida cotidiana y la de sus seres queridos. “Espero poder dejar atrás este capítulo por fin”, afirmó.
Carroll también pidió que no se difundan de forma constante imágenes de Adams junto a fotografías suyas. “No quiero seguir viendo su rostro ni que me lo recuerden cada vez que se hable de esta historia”, señaló. “Esto ha tenido un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos”.
Andy Carroll 2011 se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Liverpool y que ha sido nueve veces internacional con Inglaterra.
Kevin Adams, quien participó como entrenador de baile en el programa de la BBC Fame Academy en 2002, fue declarado culpable de agresión sexual en el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023.
Adams recibió una condena de 20 meses de prisión, fue incluido en el Registro de Delincuentes Sexuales durante diez años y se le prohibió ingresar al pueblo donde vive Carroll, según detallaron medios británicos como The Sun y Daily Express, entre otros.
Antes de ingresar en prisión por un periodo de 20 meses Adams dirigía una escuela de danza infantil, la Kevin Adams Academy en Harlow (Essex).
Durante el proceso, Adams sostuvo ante la policía que Carroll lo había golpeado sin razón. Esa versión fue cuestionada por la jueza Mary Loram. “Usted contó una historia literalmente increíble en la que se presentó a sí mismo como la víctima”, le dijo la magistrada. También señaló: “Por muy increíble que sea su relato, me parece que ha empezado a creerse sus propias mentiras”.
La jueza agregó que, en la versión de Adams, él era “el amigo reacio y maltratado que no hacía más que echar una mano”, antes de afirmar que el desenlace de aquel relato lo ubicaba como víctima de “las agresiones sexuales más graves”. “No encuentro ninguna posibilidad realista de rehabilitación en su caso”, sostuvo Loram, en declaraciones recogidas por The Sun.
En su libro, Carroll contó que decidió incluir el episodio en el último momento. “Hace unos años me ocurrió algo tan traumático que decidí incluirlo en este libro en el último momento”, escribió.
“Fui agredido sexualmente, lo he dicho. Da miedo incluso pensarlo, y hasta ahora solo unas pocas personas lo sabían”, expresaba el exdelantero, quien indicó que debatió con su pareja, Lou Teasdale, si debía hacer pública esa experiencia.