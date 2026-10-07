El castigo a CR7 tras abandonar: lo que dice el reglamento y el tiempo de baja

Lo que se perfilaba como el cierre de un ciclo histórico ha terminado en un gran conflicto deportivo. Cristiano Ronaldo, delantero de 41 años del Al Nassr, abandonó sorpresivamente el campamento de entrenamiento de la selección de Portugal durante la disputa de la UEFA Nations League, a pocas horas del tercer compromiso del equipo frente a Dinamarca. El atacante hizo oficial su marcha a través de sus redes sociales luego de conversar con el cuerpo técnico y la dirigencia.

“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”. Horas después, el delantero amplió los motivos de su salida mediante un extenso comunicado. En el texto, acusó directamente al seleccionador Jorge Jesús de haber "incumplido su palabra" al no alinearlo en el encuentro disputado en Oslo, a pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento durante media hora. Además, lo responsabilizó por una "agresividad" que consideró inmerecida y señaló que el técnico no respetó los puntos que habían acordado abordar en la rueda de prensa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, Cristiano Ronaldo también mostró autocrítica al pedir disculpas por haber abandonado la concentración en Dinamarca. “No debí haberlo hecho”, admitió en el comunicado, aclarando al mismo tiempo que se encuentra "disponible" para volver a defender los colores de su país.

Posible sanción de la Federación



El abandono sin justificación previa activa consecuencias disciplinarias estipuladas en el Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). Según el artículo 160 de dicha normativa: -Se establece una suspensión preventiva automática para el futbolista por ausencia o abandono. -El castigo definitivo contempla una suspensión de uno a seis meses. -Al tratarse de un jugador profesional, se suma una multa económica de entre 500 y 1.000 euros. A pesar de la gravedad del marco sancionador, el periodista Nuno Luz (de SIC Noticias) indicó que la FPF busca apaciguar los ánimos en medio de una de las crisis más severas de su historia. Por ello, se anticipa que el organismo se decantará principalmente por una multa económica para dar margen a una solución.



Por su parte, el entrenador Jorge Jesús evitó profundizar en el tema de inmediato. Al ser abordado por periodistas mientras conducía su vehículo el martes por la noche, afirmó que no había leído la publicación del capitán luso por estar presenciando un partido de la selección Sub-21 de Portugal. Se espera una pronunciación oficial del técnico en las próximas horas. En el entorno del equipo no se descarta ningún escenario, incluida una eventual dimisión tras el desgaste generado.

Próximos partidos de Portugal