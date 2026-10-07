DT de Portugal reacciona a las palabras de CR7 y su respuesta no gustará

El entrenador Jorge Jesus ha decidido no echar más leña al fuego tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa. El técnico prefirió pasar de puntillas sobre el tema y evitar cualquier enfrentamiento público con el jugador. Al ser consultado esta mañana por el mensaje del delantero en sus redes sociales, el seleccionador fue claro pero breve. "Leí el comunicado. Y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la Selección portuguesa. No tengo nada más que decir", declaró el DT.

Un día antes, cuando la prensa lo buscó por primera vez para conocer su postura sobre el asunto, el entrenador afirmó a los reporteros que aún no sabía nada de lo publicado por el atacante. "No, todavía no he leído el comunicado de Cristiano Ronaldo, estaba viendo el partido de la Sub 21 de Portugal. Ahora, tendré tiempo para leerlo", contestó el técnico en ese momento a los periodistas de CMTV. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El conflicto inició cuando Cristiano Ronaldo acusó al seleccionador de haber "incumplido su palabra" por no darle minutos en Oslo tras estar calentando durante media hora. El jugador también señaló una "agresividad" que no merece, aunque aclaró que sigue "disponible" para volver a jugar con la selección.

En un extenso comunicado, el futbolista explicó los motivos de su abandono y señaló que le habían prometido jugar 30 minutos frente a Noruega, acuerdo que finalmente no se llevó a cabo durante el desarrollo del compromiso.

En un extenso comunicado, el futbolista explicó los motivos de su abandono y señaló que le habían prometido jugar 30 minutos frente a Noruega, acuerdo que finalmente no se llevó a cabo durante el desarrollo del compromiso.