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"Dios se encargará": Dolores Aveiro revela lo que le dijo CR7 tras el escándalo

La mamá de Cristiano Ronaldo no se guardó nada a la hora de hablar el tema que involucró a su hijo.

Dios se encargará: Dolores Aveiro revela lo que le dijo CR7 tras el escándalo

La madre de Cristiano Ronaldo contó también cómo se ha vivido dentro de la familia.
09 de octubre de 2026 a las 07:00

La madre del capitán portugués expresó su dolor e indignación tras el abrupto abandono del jugador de la concentración del equipo nacional, producto de un fuerte choque con el entrenador por compromisos no cumplidos dentro y fuera de la cancha.

Son momentos complejos para el entorno de Cristiano Ronaldo. La salida del delantero del Al Nassr de la concentración de la selección de Portugal desencadenó un tenso conflicto con el técnico Jorge Jesús. Según trascendió, el futbolista tomó la decisión de retirarse tras acusar al estratega de incumplir acuerdos previos sobre su rol, tanto en el terreno de juego como fuera de él.

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Ante esta situación, Dolores Aveiro, madre del astro luso, decidió hablar públicamente sobre el impacto emocional que esta fractura ha provocado en la familia. En declaraciones al canal portugués TV 7 Dias, confesó el dolor que siente por el modo en que se dieron las cosas.

"Estoy triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haber salido por la puerta principal, pero en cambio salió por la puerta trasera. Pero está bien, Dios se encargará de todo. Lloré un poco. También es bueno dejarlo ir. Ahora debemos seguir adelante. Tenemos que darle la vuelta a esto", declaró la madre del futbolista.

La conversación previa y la falta de reconocimiento


Durante la entrevista, Dolores relató la llamada telefónica que mantuvo con el atacante justo después de que estallara la crisis dentro de la concentración del seleccionado.

"Me dijo 'mamá, no te preocupes. Te diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'vale, hijo' Y ahí se acabó todo", afirmó. Asimismo, admitió que intentó aconsejarlo para evitar una reacción precipitada: "Le dije que se calmara, pero bueno, se dejó llevar por la emoción. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada".

Finalmente, la madre de Cristiano lamentó la falta de respaldo hacia la figura de su hijo, asegurando que sus aportes al fútbol nacional no están siendo valorados en su justa medida.

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"Pero no pasa nada, ha dado mucho a Portugal, y por eso siempre estará presente allí. Siempre ha sido el héroe de Portugal. No le dan el reconocimiento que debería recibir. No valoran a Cristiano. Este es el pueblo portugués que tenemos", concluyó.

El quiebre entre Cristiano Ronaldo y el cuerpo técnico deja un escenario incierto sobre el futuro del histórico goleador en el conjunto nacional, en una crisis que permanece abierta y genera repercusiones a nivel mundial.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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