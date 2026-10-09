"Dios se encargará": Dolores Aveiro revela lo que le dijo CR7 tras el escándalo

La madre del capitán portugués expresó su dolor e indignación tras el abrupto abandono del jugador de la concentración del equipo nacional, producto de un fuerte choque con el entrenador por compromisos no cumplidos dentro y fuera de la cancha. Son momentos complejos para el entorno de Cristiano Ronaldo. La salida del delantero del Al Nassr de la concentración de la selección de Portugal desencadenó un tenso conflicto con el técnico Jorge Jesús. Según trascendió, el futbolista tomó la decisión de retirarse tras acusar al estratega de incumplir acuerdos previos sobre su rol, tanto en el terreno de juego como fuera de él.



Ante esta situación, Dolores Aveiro, madre del astro luso, decidió hablar públicamente sobre el impacto emocional que esta fractura ha provocado en la familia. En declaraciones al canal portugués TV 7 Dias, confesó el dolor que siente por el modo en que se dieron las cosas. "Estoy triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haber salido por la puerta principal, pero en cambio salió por la puerta trasera. Pero está bien, Dios se encargará de todo. Lloré un poco. También es bueno dejarlo ir. Ahora debemos seguir adelante. Tenemos que darle la vuelta a esto", declaró la madre del futbolista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La conversación previa y la falta de reconocimiento



Durante la entrevista, Dolores relató la llamada telefónica que mantuvo con el atacante justo después de que estallara la crisis dentro de la concentración del seleccionado. "Me dijo 'mamá, no te preocupes. Te diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'vale, hijo' Y ahí se acabó todo", afirmó. Asimismo, admitió que intentó aconsejarlo para evitar una reacción precipitada: "Le dije que se calmara, pero bueno, se dejó llevar por la emoción. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada". Finalmente, la madre de Cristiano lamentó la falta de respaldo hacia la figura de su hijo, asegurando que sus aportes al fútbol nacional no están siendo valorados en su justa medida.