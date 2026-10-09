Lo peor de la despedida de Messi: denuncia contra AFA y el reclamo al 10

La Selección de Argentina despidió por todo lo alto a su leyenda: Lionel Messi. Sin embargo, no todo fue color de rosa y desde Benín denunciaron lo que pasó en el partido.
Fue el pasado martes cuando el "10" vistió por última vez la camiseta de la Albiceleste. El duelo fue en el Monumental ante el conjunto africano.
Los argentinos le dieron una enorme despedida a su leyenda, que dijo adiós con un gol y dos asistencias.
Argentina lo terminó ganando por 3-0 y luego se vino el pitazo final. Ahí varios jugadores rivales intentaron tener un acercamiento con el "10", pero no pudieron.
Messi se dedicó a compartir su discurso ante sus compañeros y la afición de la Albiceleste que se sumó al Monumental.
Pero, fue precisamente luego del partido, cuando uno de sus protagonistas relató lo sucedido con Argentina y denunció lo que vivieron tras el pitazo final.
Y fue el técnico Gernot Rohr, quien contó lo que pasó en la despedida de Messi con la Selección de Argentina. El entrenador revela que por más que intentaron acercarse al "10" fue imposible.
"Fue demasiado difícil. Lo intentamos. Ese es el único punto negro: no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi", se quejó el estratega en la radio francesa RMC.
"Ni siquiera nos dejaron entrar en su pasillo, ni en el vestuario. La seguridad rechazó a todo el mundo", contó el entrenador.
Además, remarcó: “Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil”.
Aunque sus jugadores no pudieron llevarse nada, el entrenador sí pudo obtener algo de Lionel Scaloni: “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 (en aquel Mundial fue el técnico de Nigeria) al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto".
Pese a lo sucedido con el trato en la despedida, el técnico destacó el amistoso: "Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores".
Por su parte, el periodista Romain Molina informó que Benín tampoco habría recibido primas ni una parte de los ingresos generados por el encuentro.
Ahí, denunció: "El «respeto» de la Federación Argentina (y de los jugadores) hacia Benín: ¡sin primas, ni un solo céntimo devuelto de los ingresos generados, sin intercambio de camisetas, ni una sola foto y con la entrada prohibida al pasillo argentino! Todo vale para hacer negocios a costa de quienes son tratados como simples accesorios".
Los jugadores africanos le mostraron su admiración a Messi durante el encuentro y durante el minuto 10 también se sumaron al homenaje realizado.