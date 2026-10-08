Real Madrid en caos: se fueron a los golpes y Mbappé en polémica con Mourinho

Destapan una crisis en el Real Madrid tras la fecha FIFA. Aseguran que dos futbolistas se fueron a las manos y Mbappé sigue estando en el centro de la polémica.
El Real Madrid atraviesa momentos de máxima tensión tras salir a la luz un nuevo altercado físico entre dos futbolistas de la primera plantilla. Esta pelea coincide con la polémica en torno a Kylian Mbappé, quien se arriesga a la ira del técnico José Mourinho debido a una controversial salida en bicicleta por los Alpes suizos.
El esperado regreso de Mourinho al banquillo blanco no ha logrado pacificar la fractura dentro del vestuario. La presente campaña 2026-27 mantiene la tendencia de turbulencias internas que ya vio a Federico Valverde y Aurelien Tchouameni enfrentarse físicamente en mayo pasado, además de las conocidas dificultades para conectar con anteriores cuerpos técnicos como los de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.
Según reveló el medio español Cadena SER, dos estrellas no identificadas del primer equipo se han visto envueltas en un altercado físico. Pese al famoso enfoque estricto del entrenador portugués con la disciplina, los problemas profundamente arraigados del plantel no parecen encontrar solución bajo su mando.
A estos choques grupales se añade la creciente frustración por la conducta de Kylian Mbappé. El delantero francés se retiró de la convocatoria internacional por una lesión en el tendón de la rodilla izquierda sufrida tras marcar ante Turquía, pero sus actividades posteriores desataron el enfado en la capital española.
Durante su periodo de recuperación, Mbappé fue visto en una discoteca de París junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. Para añadir más tensión, la estrella compartió un vídeo en sus redes sociales donde aparecía sonriendo mientras montaba en bicicleta por los Alpes suizos, un gesto que causó molestia en la entidad madrileña.
Las reacciones por parte de la prensa y el entorno del club no tardaron en llegar. El periodista Pablo Polo, del diario Marca, aportó detalles sobre la postura del entrenador ante los recientes movimientos del atacante galo durante su tiempo libre.
En sus explicaciones, Polo detalló que "Mourinho no vio con buenos ojos cómo Mbappe gestionó su recuperación». El periodista también hizo hincapié en el descontento del estratega hacia «sus movimientos y también el hecho de que llegara el lunes después del entrenamiento".
Por su parte, el reportero Antón Meana, de la Cadena SER, analizó el fuerte impacto que tienen estos incidentes extradeportivos en el ambiente del vestuario. Meana señaló que la convivencia diaria del grupo se está viendo gravemente afectada por estas distracciones.
El periodista de la Cadena SER fue directo sobre la situación interna del plantel al afirmar: "El único problema es que el ambiente en el vestuario sigue siendo tan gélido como lo era hace cinco meses".
Meana completó su diagnóstico advirtiendo que "esta frialdad en el vestuario, que ni siquiera la intensidad de Mourinho ha conseguido disipar, unida al revuelo en torno al caso Mbappe, ha creado un clima tenso, muy lejos del ideal para afrontar este crucial mes de octubre".
La decisión de Mbappé de montar en bicicleta rompe directamente con las directrices fijadas por el propio Mourinho al arranque de la temporada. A su regreso al Santiago Bernabéu, el entrenador reprendió con firmeza al delantero y le exigió una mayor discreción en su vida privada.
La postura del estratega luso respecto a estas actividades de riesgo ya había quedado clara el mes pasado. En aquel momento declaró: «Eres futbolista las 24 horas del día. Todo influye en el trabajo. Lo que comes, lo que bebes, cómo duermes, incluso cosas de tu vida privada. No puedes esquiar. No puedes montar en bicicleta.
Para advertir de manera explícita sobre los peligros de estas aficiones, Mourinho concluyó: "Te caes de la bicicleta y quizá no juegues tres partidos, o quizá peor, quizá te rompas una pierna... hay muchas cosas a las que tienes que renunciar para ser futbolista".
A pesar de la tensión de fondo, la cúpula directiva del Real Madrid busca transmitir un mensaje de absoluta normalidad hacia el exterior. Fuentes del club afirman que no existe polémica oficial con el jugador y confían en que el técnico defienda públicamente al atacante en su comparecencia ante los medios este viernes, esperando que el público del Santiago Bernabéu arrope al equipo sin pitos en este momento clave.