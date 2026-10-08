Real Madrid en caos: se fueron a los golpes y Mbappé en polémica con Mourinho

Durante su periodo de recuperación, Mbappé fue visto en una discoteca de París junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. Para añadir más tensión, la estrella compartió un vídeo en sus redes sociales donde aparecía sonriendo mientras montaba en bicicleta por los Alpes suizos, un gesto que causó molestia en la entidad madrileña.