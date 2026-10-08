Romário señala el error de CR7 con Jorge Jesús y deja el peor recado: "A tomar por..."

La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó una postura de peso en el fútbol internacional. El exdelantero brasileño Romário salió en defensa del capitán portugués durante una entrevista en el programa Charla Podcast, asegurando que comprende la decisión del jugador de abandonar la concentración de su selección si los hechos ocurrieron tal como él los relató. El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 comenzó dejando claro que le cree al portugués: "Cristiano me parece una persona muy objetiva". Aunque reconoció que mantiene un buen concepto del entrenador por su etapa en el fútbol sudamericano, "Me gusta Jorge Jesus. Tuve relación con él cuando entrenaba al Flamengo. Me encontré con él cinco o seis veces y siempre fue una gran persona", fue contundente sobre la causa principal del problema.

"Según Cristiano, el seleccionador no cumplió su palabra. Y cuando alguien no cumple su palabra contigo, actúa de mala fe. Si pasó lo que dijo Ronaldo, entonces tiene razón", afirmó la leyenda brasileña. Según explicó Romário, la tensión aumentó porque el técnico no respetó lo que habían pactado comunicar ante los medios de comunicación. "Habían acordado algunas cosas para que él dijera en la rueda de prensa, y no dijo absolutamente nada. Según Ronaldo, fue arrogante y dejó expuesto a Cristiano Ronaldo", detalló. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para el exfutbolista brasileño, esta falta de respaldo dejó al delantero en una posición inaceptable: "En esas circunstancias, se sintió una persona desprestigiada, como alguien que ya no tenía ninguna relevancia, y por eso se fue. Yo habría hecho exactamente lo mismo". Romário también justificó la salida inmediata de Cristiano del equipo nacional para evitar un nuevo mal trago: "Dicen que abandonó la selección. Claro. Ya pasó una humillación una vez. ¿Para qué iba a pasar por una segunda?".