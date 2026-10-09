Balón de Oro 2026: filtran el nombre del ganador y la denuncia por soborno

El exdirectivo relató que el agente solicitó una reunión para destacar los logros del futbolista y le preguntó si existía alguna forma de influir en el jurado. Durante el encuentro, Ferré se levantó un momento para atender una llamada telefónica. Al volver a la oficina, el representante ya se había ido, pero había dejado un sobre sobre la mesa. Ferré aseguró que llevó el sobre a la recepción sin abrirlo y que jamás supo qué había en su interior.