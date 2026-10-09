Balón de Oro 2026: filtran el nombre del ganador y la denuncia por soborno

El Balón de Oro 2026 ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Se ha filtrado una lista con nombre y apellido del ganador. Vean el puesto que ocupa Lionel Messi. A muchos no les va a gustar el que se llevaría el galardón.
El Balón de Oro 2026 se encuentra rodeado de expectativa y polémica tras la difusión de una presunta lista con los diez futbolistas más votados. Aunque la información no es oficial y debe tomarse con prudencia, la nómina coloca ya su ganador.
El listado difundido se completa con figuras internacionales. Ousmane Dembélé fue el último ganador.
10. Lautaro Martínez: 21 puntos
9. Jude Bellingham: 28 puntos
8. Pau Cubarsí: 37 puntos
7. Rodri: 101 puntos
6. Erling Haaland: 188 puntos
5. Michael Olise: 300 puntos
4. Harry Kane: 342 puntos
3. Kylian Mbappé: 401 puntos
2. Lionel Messi: 546 puntos
1. Lamine Yamal: 670 puntos
Lamine Yamal sería el ganador del Balón de Oro 2026, según la última filtración que se ha dado.
Más allá de los puntos filtrados, el galardón quedó en el ojo de la tormenta tras las declaraciones de Pascal Ferré, exdirector de la revista France Football. En una entrevista con el diario Marca, Ferré contó que durante su gestión vivió un intento de presión por parte del representante de un jugador nominado.
El exdirectivo relató que el agente solicitó una reunión para destacar los logros del futbolista y le preguntó si existía alguna forma de influir en el jurado. Durante el encuentro, Ferré se levantó un momento para atender una llamada telefónica. Al volver a la oficina, el representante ya se había ido, pero había dejado un sobre sobre la mesa. Ferré aseguró que llevó el sobre a la recepción sin abrirlo y que jamás supo qué había en su interior.
La gala del Balón de Oro se entregará el próximo 26 de octubre de 2026 en Londres, Inglaterra. Hasta esa fecha, las posiciones y cifras difundidas no cuentan con respaldo oficial y se mantienen únicamente como versiones circulantes.