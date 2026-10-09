Nadie lo esperaba: la fuerte decisión que tomó Julián Álvarez para salir del Atlético

El delantero argentino mantiene su deseo de marcharse del Atlético de Madrid y dio un paso fundamental. En enero se abre la ventana de transferencias y podría tener la posibilidad de cambiar de destino.
Julián Álvarez entiende que se aproximan meses decisivos para su carrera. El punta argentino mantiene un conflicto con el Atlético de Madrid que se volvió mediático desde el pasado verano cuando, en pleno Mundial, reveló que su única intención es marcharse del club.
Durante el último mercado de fichajes, Julián tenía el deseo de jugar en Barcelona, pero la entidad colchonera logró retenerlo al máximo. Estuvo varios días sin entrenar y la tensión lo acabó exponiendo como nunca antes.
De acuerdo con los reportes de la prensa española, el futbolista ahora está distanciado de la directiva, sin mencionar que la afición rojiblanca aún no lo perdona. De hecho, cada vez que ingresa o toca una pelota es abucheado por la mayoría de los hinchas, ya que consideran que fue una falta de respeto muy grave.
En medio de las polémicas circunstancias que todavía atraviesa Álvarez con el Atlético, el jugador ha tomado en las últimas horas una inesperada decisión con una de las personas más cercanas a su círculo.
El joven atacante rompió relaciones con su representante, Fernando Hidalgo. La información que surge desde Argentina es que Julián no quedó conforme con la forma de negociar y manejar la situación que tuvo su agente y lo terminó "echando".
Fernando Hidalgo era el agente de Álvarez desde hace casi diez años. Lo acompañaba desde sus etapas iniciales en las categorías juveniles de River Plate, mucho antes de su debut en primera división. Fue el encargado de gestionar toda su carrera ascendente, incluyendo los hitos más importantes de su trayectoria.
Julián quedó profundamente disconforme en cómo Hidalgo gestionó las negociaciones con el Barcelona. A pesar del fuerte interés mutuo y de que el club catalán llegó a ofrecer 100 millones de euros, el Atlético se plantó de forma inflexible en su cláusula de rescisión de 500 millones, bloqueando por completo la operación.
Ahora, su postura es encontrar un nuevo representante y buscar una salida del Atlético a partir de enero. En principio, Javier Pastore, exfutbolista del PSG y de la selección argentina, se posiciona como el principal candidato a tomar el mando de la carrera de Julián.
La agencia de Pastore, llamada The Elegant Game y fundada a finales de 2025, mantiene conversaciones firmes y directas con Gustavo Álvarez, padre del futbolista, quien lidera la búsqueda del nuevo agente.
Hoy en día, Pastore es quien maneja la carrera de Enzo Fernández. Fue el responsable de su reciente cambio al Manchester City desde el Chelsea. La gran relación entre ambos lo estaría acercando a Julián Álvarez.
La idea de Julián es que el nuevo agente pueda recomponer el vínculo con Atlético y luego negociar su traspaso al Barcelona o Arsenal, que también se había sumado a la carrera por su fichaje.
El Atlético se mide contra el Getafe este sábado por la jornada 8 de LaLiga y en la previa Diego Simeone habló sobre la situación del jugador. "Lo veo bien, lo veo con entusiasmo. Lo veo con ganas de dar todo como siempre. Si está bien, nos lleva a una situación diferente en el ataque", explicaba el DT.
Pese a las declaraciones de Simeone, Julián ha dado un paso fundamental para encontrar una salida de un club que sigue ofendido por lo sucedido. En la interna, el delantero y principalmente su técnico piensan que la reconciliación es imposible luego de todo el desgaste sufrido en el último mercado.
La 'Araña' tiene contrato vigente con los rojiblancos hasta junio de 2030. Sobre la mesa todavía está una oferta del Arsenal que ronda los 130 millones de euros mientras que la del Barcelona fue de 100 millones. En dos meses abre el mercado de invierno y el nombre del argentino volverá a ser uno de los protagonistas.
Cabe recordar que Julián viene de disputar partidos con la selección durante la fecha FIFA y estuvo presente en la despedida de Messi. Se le vio muy emocionado por el adiós del capitán, pero ya se encuentra en Madrid y se reportó con el Atlético.