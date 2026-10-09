Atlético vuelve a la carga y se burla del Real Madrid: "Recuperación milagrosa"

El Atlético de Madrid se burló este viernes de la "recuperación milagrosa" de Fede Valverde, quien sufrió un esguince de tobillo de grado 3 durante el derbi de la capital española disputado el pasado 20 de septiembre, que terminó con triunfo a favor de los rojiblancos (2-1). "Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada", publicó el Atlético en su cuenta oficial en X. La entidad colchonera hizo referencia a que este tipo de lesiones requieren entre dos y tres meses de baja, junto a los hasthag "RecuperaciónMilagrosa", "ParteMédico", "EsguinceGrado3" e "HistoriaQueTúHiciste".

Cabe recordar que el Real Madrid y su entrenador José Mourinho reclamaron la expulsión de Kang in Lee por una dura entrada sobre el volante uruguayo. En el parte médico posterior con fecha del 22 de septiembre, el club blanco informó que "tras las pruebas realizadas a Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Valverde entró este viernes, tres semanas después, en la convocatoria de Mourinho para el encuentro de este sábado contra en Villarreal en el Bernabéu, tras entrenarse con el grupo. "Fede es la duda, Valverde es el problema que ha llegado hasta hoy. Hoy tendremos que decidir cómo va a ser mañana", dijo el técnico portugués en la rueda de prensa previa al encuentro.

El tiempo para recuperarse de un esguince de tobillo de grado 3 es al menos de dos meses, pero Valverde ya se encuentra en óptimas condiciones y fue citado para el duelo contra Villarreal. El Atlético y principalmente su jugador Kang in Lee fueron duramente atacados por el madridismo y una parte de la prensa española tras aquella acción. Sin embargo, se confirma que Valverde ya está recuperado y por ese motivo vino la burla de los rojiblancos.