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Dos regresos oficiales y 6 bajas: la convocatoria del Real Madrid vs Villarreal

Convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Entran Fede Valverde y Konaté.

Dos regresos oficiales y 6 bajas: la convocatoria del Real Madrid vs Villarreal

Mourinho dio su convocatoria para el partido ante Villarreal.
09 de octubre de 2026 a las 07:17

El Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports contra el Villarreal (sábado, 10 de octubre, 1:00 p.m), en la que figuras del uruguayo Fede Valverde y francés Ibrahima Konaté con las únicas ausencias de Raúl Asencio, Mendy, Rodrygo y Militao por lesión y Dean Huijsen por sanción.

El central español fue operado de una fractura por estrés en la tibia y estará lesionado de larga duración. Por su parte, el francés y los brasileños han aprovechado el parón de selecciones para recuperar sensaciones, y en concreto tanto Militao como Mendy se entrenaron junto al grupo en la sesión de este viernes, encarando la fase final de su recuperación, pero sin entrar todavía en la convocatoria.

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Respecto a los elegidos para el último encuentro del Real Madrid, el pasado 20 de septiembre contra el Atlético, Jose Mourinho pierde también a Dean Huijsen, que fue expulsado contra los rojiblancos tras cometer un penalti sobre Giuliano Simeone y sancionado con un encuentro.

En la rueda de prensa previa al partido frente al Villarreal, el técnico portugués había adelantado que Fede Valverde sería duda hasta el último momento, y que la decisión sobre su convocatoria se tomaría durante este viernes. Finalmente, el uruguayo sí estará en el Santiago Bernabéu, al menos en el banquillo.

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Villarreal la forman:. Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

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. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

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EFE
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