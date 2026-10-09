Dos regresos oficiales y 6 bajas: la convocatoria del Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports contra el Villarreal (sábado, 10 de octubre, 1:00 p.m), en la que figuras del uruguayo Fede Valverde y francés Ibrahima Konaté con las únicas ausencias de Raúl Asencio, Mendy, Rodrygo y Militao por lesión y Dean Huijsen por sanción.

El central español fue operado de una fractura por estrés en la tibia y estará lesionado de larga duración. Por su parte, el francés y los brasileños han aprovechado el parón de selecciones para recuperar sensaciones, y en concreto tanto Militao como Mendy se entrenaron junto al grupo en la sesión de este viernes, encarando la fase final de su recuperación, pero sin entrar todavía en la convocatoria.