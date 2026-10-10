Vinicius lo agarró del pelo: así fue su polémica expulsión y explota

El Santiago Bernabéu vivió una de sus tardes más caóticas y surrealistas de la temporada en el enfrentamiento entre el Real Madrid y Villarreal. Lo que estaba destinado a ser una fiesta de celebración y consolidación para el conjunto blanco terminó convirtiéndose en un hervidero de polémica, incredulidad y tensión. El gran protagonista de la jornada, para bien y para mal, fue el atacante brasileño Vinícius Júnior, quien pasó del éxtasis absoluto a marchar rumbo a los vestuarios en cuestión de segundos, dejando a su equipo en inferioridad numérica en el tramo definitivo del encuentro. El partido se encontraba en un punto crítico durante la segunda mitad. El Real Madrid ganaba por la mínima gracias a una anotación de Yan Diomande, pero el Villarreal no cesaba en sus esfuerzos por conseguir el empate.

Buscando revolucionar el ataque y sentenciar el marcador, el técnico José Mourinho decidió darle minutos a Vini que había comenzado como suplente. El brasileño entró al césped con su habitual energía y verticalidad, revolucionando de inmediato el ritmo del juego y buscando explotar los espacios que dejaba la defensa del 'Submarino Amarillo'. La locura se desató en el minuto 71. En un contragolpe fulminante, Vini recibió el balón en velocidad, encaró a la zaga visitante y, con una definición soberbia, mandó el esférico al fondo de las redes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El estadio estalló en júbilo y el brasileño corrió a festejar lo que parecía ser el 2-0 definitivo que garantizaba los tres puntos. Sin embargo, mientras los futbolistas merengues se abrazaban, el árbitro principal, Isidro Díaz de Mera Escuderos, recibió un llamado de advertencia desde la sala del VAR que congeló las celebraciones en las gradas.



💥 | Diaz de Mera Escuderos acude a la pantalla del VAR en el Santiago Bernabéu. ⚪️🇪🇸📌 Vinicius Junior le tira del pelo a Nathan Saliba sin disputar el balón, ES ROJA Y NO ES GOL✅ Acierto del conjunto arbitral🏟️ Real Madrid - Villarreal https://t.co/kLzNsU1eOr — Laliga News (@laligaa_neews) October 10, 2026

El cuerpo arbitral en el videoarbitraje detectó una irregularidad en el origen de la jugada que obligó al colegiado a revisar las pantallas a pie de campo. Las repeticiones televisivas no tardaron en revelar una acción sumamente atípica e injustificable: en el inicio de la transición ofensiva, Vinicius había mantenido un fuerte forcejeo con el defensor canadiense del Villarreal, Nathan Saliba. En su intento por zafarse de la marca y quedar libre para correr, el extremo jaló visiblemente del cabello al norteamericano, derribándolo en el proceso. Al observar la contundencia de las imágenes, Díaz de Mera Escuderos no dudó. Regresó al terreno de juego, invalidó el gol que acababa de celebrar el Real Madrid y se dirigió directamente hacia el delantero carioca. Ante la mirada atónita de los miles de aficionados presentes, el árbitro le mostró la tarjeta roja directa por conducta violenta.

El fallo normativo transformó instantáneamente el panorama del encuentro, convirtiendo un festejo de gol en una expulsión directa. La reacción de Vini tras ver la cartulina roja empeoró la situación. El futbolista explotó en una furiosa cadena de reclamos e insultos hacia el cuerpo arbitral, visiblemente frustrado por la decisión. Varios de sus compañeros, conscientes de que un altercado mayor podría costarle una suspensión severa de cara a los próximos compromisos, tuvieron que intervenir para contenerlo y escoltarlo fuera del campo, mientras el cuerpo técnico intentaba calmar las aguas desde su zona.

Do you think Vinicius should be suspended for multiple games for this reaction against the referee? 🤔 https://t.co/2Za2s3eoLL — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026