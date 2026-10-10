Revelan los audios del VAR sobre la expulsión y Vinicius se pronuncia: "La alegría..."

El audio del VAR de la expulsión en el minuto 73 del delantero del Real Madrid Vinícius Júnior refleja que el colegiado de VAR, Alejandro Muñiz Ruiz, llamó al árbitro de campo, Isidro Díaz de Mera, para valorar "una potencial conducta violencia" del atacante en la jugada del 2-0 porque "tira del pelo al jugador del Villarreal" Nathan Saliba. "Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol", avisa Alejandro Muñiz a Isidro Díaz de Mera, según los sonidos publicados por la Real Federación Española de Fútbol en sus canales oficiales.

"Álex, que hable Puli (Juan Luis Pulido Santana, árbitro asistente del VAR), porque a ti se te entrecorta mucho", le dice el árbitro desde el campo. "Según observamos, Vinícius tira del pelo al jugador del Villarreal", interviene Juan Luis Pulido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Perfecto, ya lo he visto", responde Isidro Díaz tras verlo en el monitor. "Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol", transmite Pulido Santana a Díaz de Mera, que concluye: "Perfecto, Álex, Puli, para mí voy a reanudar con falta y roja para el 7 del equipo local ¿Vale?".

Vinícius pide perdón a sus compañeros y a la afición tras su expulsión ante el Villarreal



Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, pidió perdón este sábado a sus compañeros y a la afición madridista después de ser expulsado con tarjeta roja directa en la victoria de su equipo frente al Villarreal (1-0) por agarrar del pelo a Saliba. "La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición", escribió Vinícius en su cuenta oficial de Instagram después del encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu, en el que el conjunto dirigido por José Mourinho logró los tres puntos gracias a un tanto del marfileño Yan Diomandé. El brasileño, que comenzó el partido en el banquillo por primera vez esta temporada, ingresó en el terreno de juego durante la segunda parte y fue protagonista de una de las acciones más polémicas del encuentro. En el minuto 72, Vinícius marcó el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid, pero el colegiado Isidro Díaz de Mera, después de revisar la jugada en el monitor a instancias del VAR, anuló el tanto por un tirón de pelo del atacante a Saliba y le mostró la tarjeta roja directa.