"Decir la verdad es malo": Arboleda no se guardó nada y recuerda a Diego Vázquez

Sin embargo, el protagonismo del atacante no se limitó a su anotación en el terreno de juego. Al término del encuentro, Arboleda compareció ante los medios de comunicación y dejó entrever su profunda disconformidad con el trabajo arbitral, al que calificó de "soberbio", señalando que los futbolistas se ven imposibilitados para expresar abiertamente su criterio sin exponerse a represalias.

En un compromiso de alta exigencia, Olimpia derrotó por 1-0 a Génesis de Comayagua en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto merengue tuvo que emplearse a fondo en la cancha de La Paz para asegurar un triunfo clave firmado por el delantero honduro-colombiano Yustin Arboleda.

"Parece que en este país decir la verdad es malo porque te castigan", manifestó el capitán albo, evocando las palabras de Diego Vázquez respecto a la severidad de los organismos disciplinarios.

A pesar del malestar generado por el juzgamiento del partido, el ariete destacó el valor del resultado obtenido en una plaza difícil, triunfo que le permite al Olimpia encarar con optimismo y solidez la recta decisiva del certamen local y sus compromisos internacionales.

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Yustin, ¿qué significan estos tres puntos para el Olimpia, sobre todo considerando que se colocan momentáneamente como líderes de la tabla de posiciones?

Primero que todo, muy agradecido con Dios. Como les dije a los muchachos antes de empezar el partido, lo hecho antes de la fecha FIFA ya forma parte del pasado; hoy había que comenzar una nueva historia. Viene la parte más importante del semestre y era fundamental empezar ganando.

Pese a tanta adversidad y a tener varios compañeros fuera por molestias físicas o lesiones, considero que los que estuvimos hoy en la cancha estuvimos a la altura. Cuando se pudo jugar, se intentó, en un terreno de juego bastante complicado para la práctica del fútbol. Sin embargo, lo más importante es que el equipo respondió de gran manera en los momentos de mayor exigencia.

Hay situaciones que a uno como jugador se le escapan de las manos pero que molestan, ya que se trabaja duramente durante la semana para hacer las cosas bien. Existen factores externos que vienen con soberbia e imponen situaciones difíciles de asimilar. Es lamentable, y no lo digo con mala intención porque me considero un hondureño más, pero pareciera que en este país decir la verdad es visto como algo malo y te castigan. Da la impresión de que estuviéramos bajo una "ley mordaza", como mencionó en su momento el profesor Diego Vázquez. No obstante, debemos luchar contra todas esas circunstancias. Lo que más rescato es el enorme esfuerzo del equipo en un campo muy complejo para lograr esta importante victoria.

Te noto algo molesto. ¿Ocurrió algo en particular, Yustin? ¿Hay algo que te incomode? Puedes expresarlo sin problema, ¿o tienes temor a sufrir alguna sanción?

Lamentablemente no podemos decir todo lo que sentimos y vemos. Ustedes, como periodistas y comentaristas que estuvieron presentes en el partido, habrán podido notar claramente las situaciones que transcurrieron en la cancha. Nosotros no podemos hablar abiertamente porque nos exponemos a sanciones. A pesar de todo, hay que hacerle frente a la situación y enfocarnos desde ya en prepararnos para el clásico del próximo jueves.