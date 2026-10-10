Arboleda se enojó por este motivo, el reclamo de Mira y Clinton quedó sorprendido

Olimpia derrotó a Génesis, pero no todo fue felicidad ya que muchos jugadores del León salieron molestos por el árbitraje. Mira no se quedó atrás y Arboleda se enojó por este motivo.
Las bellas chicas se hicieron presente en el estadio Roberto Suazo Córdoba.
Ella fue una de las que más llamó la atención del lente de DIEZ.
Ella llevó su ventilador para la calor.
Ella hizo su mejor postura para el lente de DIEZ.
Gabriel Araújo saludó a todos en Olimpia, así fue captado dando la mano a Eduardo Espinel.
Clinton Bennett quedó sorprendido con Delta, la mascota de Génesis.
Además de Delta, otros caninos se hicieron presente en el estadio Roberto Suazo Córdoba.
Transcurría apenas el minuto 11 del compromiso cuando se fabricó la jugada del tanto albo. El mediocampista José Raúl García filtró un pase preciso con ventaja para la llegada de Yustin Arboleda, quien sin pensarlo dos veces sacó un potente zapatazo de derecha para mandar el balón al fondo de la red y vencer la portería defendida por Ronaldo Balanta.
Sin embargo, el festejo tuvo un momento de suspenso en la cancha. El cuerpo técnico y los futbolistas del Génesis reclamaron de inmediato una supuesta posición adelantada del atacante.
Tras unos minutos de revisión en el sistema FVS (VAR), el árbitro central Johnny Sánchez determinó que la acción era totalmente limpia y convalidó el gol para la causa olimpista.
Con este certero disparo, el delantero honduro-colombiano alcanzó la cifra histórica de 141 anotaciones en la Liga Nacional de Honduras.
Los jugadores de Génesis reclamaban y uno de ellos se llevó la tarjeta amarilla.
Fernando Mira no lo podía creer...
Manuel Gamboa mostraba a DIEZ las heridas de la batalla.
Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez se preparaban para entrar al campo cuando se dio un momento de enojo.
Los cambios eran Kevin Guity y Yustin Arboleda...
La molestia del colombiano se dio porque no quería salir del terreno de juego.
Incluso, a Edwin lo amonestaron porque entró antes al terreno de juego.
Así salió de molesto Yustin Arboleda que llegó a 141 goles en la Liga Nacional de Honduras.
A pesar de todo y el enojo, Yustin Arboleda le dio una bolsa con agua a Balanta.
Olimpia no estuvo contento con el arbitraje.
Así terminó Balanta tras la derrota contra Olimpia. Génesis lo peleó hasta el final.
Fernando Mira fue a reclamarle a los árbitros lo que el considera una mala actuación de su parte.
Génesis perdió en casa ante Olimpia.
Olimpia sigue sumando victoria en el Apertura 2026.