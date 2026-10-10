Arboleda se enojó por este motivo, el reclamo de Mira y Clinton quedó sorprendido

Transcurría apenas el minuto 11 del compromiso cuando se fabricó la jugada del tanto albo. El mediocampista José Raúl García filtró un pase preciso con ventaja para la llegada de Yustin Arboleda, quien sin pensarlo dos veces sacó un potente zapatazo de derecha para mandar el balón al fondo de la red y vencer la portería defendida por Ronaldo Balanta.