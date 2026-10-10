¡El león ruge en La Paz! Olimpia derrota a Génesis en su casa y asalta el liderato

Olimpia rugió en territorio ajeno y dio un golpe importante en la lucha por el liderato del Torneo Apertura. Los albos derrotaron 1-0 a Génesis FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, gracias a una anotación de Yustin Arboleda, resultado que les permite alcanzar los 20 puntos y colocarse como líderes provisionales de la Liga Nacional, a la espera de lo que hagan Real España y Marathón en el resto de la jornada nueve. El León salió decidido a buscar el triunfo y desde los primeros minutos comenzó a inquietar la portería defendida por Ronaldo Balanta. Raúl García probó desde fuera del área tras una recuperación del juvenil Bryan Cortés, mientras que Arboleda también avisó con un remate que se marchó por encima del marco. Olimpia presionaba y buscaba abrir el marcador ante un Génesis que intentaba resistir el empuje visitante.

La insistencia merengue tuvo recompensa al minuto 11. José Raúl García filtró un gran pase para Yustin Arboleda, quien sacó un potente disparo para vencer a Balanta y establecer el 1-0 en favor de los capitalinos. El conjunto local reclamó una posición adelantada en la jugada, pero después de la revisión mediante el sistema FVS VAR, el árbitro decretó la validez del tanto al minuto 14. Con la ventaja en el bolsillo, los albos comenzaron a administrar el encuentro.

Olimpia no renunció a buscar una segunda anotación y estuvo cerca de ampliar la diferencia con remates de David Flores y Bryan Cortés, pero el guardameta colombiano Ronaldo Balanta respondió con intervenciones importantes para mantener con vida a los caninos. Génesis también trató de reaccionar y buscó recuperar la pelota, aunque le costaba encontrar espacios frente a una defensa olimpista que protegía su ventaja. El primer tiempo terminó con el marcador 0-1 y con la obligación del cuadro local de mejorar para la segunda mitad.

En el complemento, Génesis adelantó sus líneas y estuvo cerca de conseguir el empate. Al minuto 47, un balón que rebotó en la cabeza de Imanol casi termina dentro de la portería, mientras que Bryan Félix sacó un potente zurdazo al 55 que pasó rozando el poste izquierdo de Onan Rodríguez. El conjunto de La Paz comenzaba a presionar con mayor intensidad, consciente de que necesitaba aprovechar su condición de local para rescatar al menos un punto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los caninos continuaron insistiendo y encontraron nuevas oportunidades mediante Gabriel Araújo y Júnior Lacayo. Al minuto 67, Génesis solicitó una revisión por una posible falta dentro del área sobre Lacayo, pero la decisión arbitral fue que no había penal. Olimpia también reclamó una posible pena máxima al 88, aunque tras la revisión correspondiente el árbitro mantuvo su determinación de no señalar la infracción. La tensión aumentó durante los últimos minutos, con los locales buscando desesperadamente la igualdad.