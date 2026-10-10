  1. Liga Nacional

¡Susto para Marathón! Autobús del Monstruo sufre accidente en el Canal Seco

El conjunto sampedrano se desplazaba rumbo a Choluteca para afrontar su compromiso ante los Lobos de la UPNFM

¡Susto para Marathón! Autobús del Monstruo sufre accidente en el Canal Seco
10 de octubre de 2026 a las 10:40

Momentos de incertidumbre vive el entorno del Marathón luego de que el autobús que transportaba al equipo verdolaga protagonizara un accidente de tránsito en el sector del Canal Seco, a la altura de San Antonio del Norte, en el departamento de La Paz, Honduras.

El conjunto sampedrano se desplazaba rumbo a Choluteca para afrontar su compromiso ante los Lobos de la UPNFM, correspondiente a la jornada del campeonato de la Liga Nacional. El percance ha generado preocupación mientras se esperan reportes oficiales que permitan conocer más detalles de lo ocurrido.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron el accidente ni información precisa sobre las personas involucradas en el incidente. Asimismo, DIARIO DIEZ conoció que la plantilla verdolaga está bien y no sufrió ningún daño tras el accidente vial, pero sí hubo pérdidas materiales.

Marathón tiene previsto enfrentarse este viernes a los Lobos de la UPNFM a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Emilio Williams de Choluteca. El encuentro forma parte de la actividad programada en la jornada del torneo nacional.

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Marathón se ubica en la tercera posición de la clasificación. El conjunto sampedrano suma 17 unidades. Mientras que Lobos UPNFM es noveno con ocho unidades.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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