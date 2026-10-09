"Ellos tiene que preocuparse": Colocho Martínez sobre Olimpia y la fecha FIFA

En declaraciones presentadas por DIEZ, el exjugador de Motagua afirmó que el equipo llega en buena forma para medirse a uno de los clubes más fuertes del campeonato. Además, destacó que el reciente parón por la fecha FIFA fue clave para el grupo.

Walter "Colocho" Martínez, uno de los futbolistas de mayor experiencia en el Génesis, se reporta listo para asumir el protagonismo este sábado frente a Olimpia, en el duelo más atractivo de la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

"Nos vino bien para descansar y trabajar aspectos que necesitábamos mejorar", explicó el volante sobre los días de entrenamiento previo al compromiso.

Al ser consultado sobre si acostumbra estudiar detenidamente a sus rivales de turno, Martínez respondió con firmeza. Aseguró que no se enfoca en preocuparse por los contrarios, sino que prefiere que sean ellos quienes tomen precauciones frente a su juego.

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El esperado encuentro entre Génesis y Olimpia se podrá seguir en vivo a través de DIEZ, HCH y GOTV.

¿Cómo se encuentra el grupo previo al duelo ante Olimpia? ¿Tienen presente la última visita del equipo albo a La Paz?

No estuve en ese partido anterior, pero cada juego es una historia diferente. Mañana será una bonita tarde para dar un gran espectáculo; estamos en casa y saldremos a buscar el resultado.

¿Qué representa para ti enfrentar al Olimpia y cómo vives este tipo de partidos?

Es muy motivante. Frente a un equipo grande siempre hay que dar el cien por cien. Fuera de la cancha lo vivo con tranquilidad, sabiendo que dentro somos once contra once.

En tu posición, al estudiar al rival, ¿analizas duelos individuales específicos como el de Jack Baptiste en el mediocampo?

Siempre analizamos videos para prepararnos, pero confío en mis condiciones. Más que preocuparme por ellos, me enfoco en que ellos tengan que preocuparse por mí. A Baptiste lo conozco bien de mi etapa en Motagua; ha mejorado bastante y actualmente es quien maneja la pelota en Olimpia.

¿Cómo analizas el momento de Olimpia y para qué está Génesis en este torneo? ¿Será este partido un termómetro?

Olimpia hace bien las cosas en los dos torneos y siempre pelea arriba, al igual que Motagua. Sin embargo, en Génesis tenemos un gran grupo y vamos a dar la pelea hasta el final. Este partido sí será un parámetro importante para ver a lo que le apostamos.