Arboleda sobre su retiro, defiende al Choco y lo que se necesita para jugar en Olimpia

Olimpia se mide este sábado contra el Génesis FC en La Paz en la reanudación del Apertura 2026 tras el parón de la fecha FIFA. Los albos buscarán los tres puntos fuera de casa por la novena jornada del torneo, un partido que será transmitido por DIEZ, HCH y GOTV. En la previa del encuentro, el delantero Yustin Arboleda habló en conferencia de prensa sobre la actualidad del equipo merengue y su estado físico. También fue consultado sobre si le gustaría formar una dupla con Antony 'Choco' Lozano, quien estuvo entrenando en la sede del club durante un par de semanas. El atacante también se refirió sobre su contrato con Olimpia y respondió a los que piden su retiro. Por otro lado, evitó hablar sobre la Selección de Honduras que viene de fracasar en la Concacaf Nations League.

¿Este parón les ha venido bien en lo físico para descansar, para seguir en lo que resta del torneo, o crees que le ha cortado el hilo de esa competitividad que llevaba el equipo? Creo que al final tiene su pro y su contra. Creo que los pros, el poder descansar un poco la mente también, no solamente lo físico. Yo creo que veníamos con una carga de partido bastante importante, así que de una otra manera el parón FIFA nos sirvió para para bajar un poco la carga emocional, pero en lo físico creo que hemos seguido trabajando. La verdad que han sido dos semanas y media bastante importantes, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y en la otra parte creo que la seguidilla de partidos si por ahí te da un ritmo de competencia, pero hace parte de nuestro trabajo del día a día. Así que como tal lo tomamos, como se dice, cuando hay que descansar, hay que descansar y cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Lo más importante es que ahora con ese nuevo arranque el equipo pueda seguir en esa misma línea que veníamos teniendo antes del parón, para poder seguir encaminado hacia nuestro objetivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué tan lejos estás? ¿Te encuentras en tu mejor versión? Uno todos los días trabaja para mejorar. Eso de decir cuánto te falta, si te falta mucho, si te falta poco, creo que los partidos, los minutos te lo van marcando. Acá lo más importante, como siempre he dicho, es que cada uno de los jugadores que hacemos parte de la plantilla pueda estar de la mejor manera para cuando el cuerpo técnico lo requiera poder aportar lo que le corresponde. Así que en esa parte estamos tranquilos, trabajando día a día para para seguir mejorando y poder estar a la altura de lo que viene. ¿Cómo visualizas esta segunda etapa? Porque venías anotando antes del parón Si bien para uno como delantero siempre el poder anotar te da confianza, te da esa tranquilidad de saber de que nosotros como delanteros somos los que cargamos con ese mote de tener que anotar los goles, pero yo siempre he dicho al final en un equipo no importa quién anote los goles, lo más importante que los resultados se puedan conseguir, porque de nada sirve que los delanteros anoten los goles, pero si al final el equipo no consigue los resultados, entonces creo que al final nosotros nos basamos en eso, si bien uno como delantero siempre quiere anotar, pero yo creo que hay otra, cuando a veces por ahí el gol no llega por diferentes factores, hay otra forma de poder ayudar, entonces creo que eso es la madurez que ya tengo para poder asumir esos momentos y saber de que a veces cuando andas dulce de cualquier manera entra y a veces cuando el marco se cierra, se cierra. Así que creo que eso no tiene que quitarme el enfoque de lo que he venido haciendo, de lo que yo soy, yo me conozco y sé cuando estoy bien y cuando las cosas no están bien y trabajo cada día para mejorar y para estar a la altura. Su contrato en Olimpia expira en diciembre Termino el contrato ahorita en diciembre, la verdad que eso es lo que menos me preocupa en este momento, anteriormente normalmente las veces que he renovado acá en el equipo siempre ha sido a finales de torneo o cuando termino un torneo, así que esa parte no me preocupa, lo más importante es poder hacer bien las cosas, terminar bien y al final, pues no sabemos qué va a pasar en el futuro, nosotros podemos planificar cosas pero al final la última palabra siempre la va a tener Dios. ¿Consideras que ahorita estás en tu mejor momento o hay un Justin mejor que todavía no hemos conocido? En lo físico me siento bien, que es lo más importante, después lo deportivo si juegas y haces las cosas bien, creo que eso te da la tranquilidad para irte bien a tu casa y saber de que estás haciendo las cosas bien, porque uno sabe cuando juega bien y sabe cuando no juega bien, pero más allá de eso creo que es lo importante de poder estar siempre en el grupo, de poder aportar en lo futbolístico y en lo extra futbolístico, porque no solamente creo que hay muchos jóvenes en el plantel, los cuales uno siempre tiene que estar también hablándoles, tratando de guiarlos y al final es un trabajo que a los grandes hoy nos toca, así como en su momento yo era chico y otros grandes también lo hicieron conmigo, entonces creo que al final eso hace parte y conjuga todo lo que puede ser el estar en Olimpia, yo creo que hoy somos ya pocos los jugadores con más de 30 años que estamos en el equipo, la verdad que hay un plantel muy joven y nos toca también hacer ese otro trabajo más allá de que obviamente el cuerpo técnico habla siempre, pero también a veces creo que la ayuda que uno pueda dar por todo lo que uno ha vivido en esta carrera también siempre va a ser importante para los jóvenes.

Génesis, próximo rival de Olimpia Vamos a enfrentar un equipo difícil, que tiene buenos jugadores, que tiene un gran entrenador que ya lo ha demostrado en otros equipos y agarró este equipo en una situación difícil, creo que el semestre pasado lo mantuvo, este torneo han comenzado bastante bien, creo que se hace muy fuerte en su casa, la verdad que es un campo muy difícil, a una hora bien complicada también, pero no hay que poner excusas, hay que prepararse, hay que tratar de ir a afrontar ese partido, ganar como lo demanda la historia, pero sabemos que al frente hay un rival complicado, por lo cual no va a ser nada fácil en poder afrontar ese compromiso. El proceso de Olimpia que lo ha llevado al éxito Al final el tema del proceso siempre va a tener controversia. Creo que lastimosamente o afortunadamente nos tocó una época donde tocó esta explosión de la tecnología, de las redes sociales. Y es complicado, porque sí, es proceso, pero seguramente si no estuviéramos ganando, si los resultados no los estuviéramos obteniendo, quizá el cuerpo técnico no estuviera, quizá ya lo hubieran sacado. La gente estuviera pidiendo la cabeza de muchos jugadores, así como aún estamos consiguiendo las cosas y uno lo ve que pasa. Pero yo creo que hace parte de la convivencia de esta carrera, yo creo que al final todos los procesos cuando por ahí no ganas pareciera que no sirvieran. Pero al final estamos acostumbrados en una generación de que queremos agarrar el atajo, queremos siempre agarrar el camino más corto, no queremos vivir el proceso. Para uno llegar a ser jugador de fútbol profesional primero tiene que pasar muchas cosas, dejar muchas cosas de lado. La juventud de nosotros prácticamente es nula porque decidimos ser futbolistas profesionales y tenemos que dejar de lado muchas cosas, los amigos, la rumba, la familia. El poder disfrutar esa etapa de la juventud que la disfruta cualquier joven en cualquier otro tipo de profesión o de carrera que decida tener. Nosotros los futbolistas no, decidimos ser jugadores de fútbol y como tal tenemos que saber que es una carrera muy exigente donde nos van a criticar, donde nos van a juzgar. Donde pareciera que todo lo que hacemos va a ser mirado con una lupa diferente a lo que hacen los demás. Así que hay que estar tranquilos, nosotros seguir trabajando, sabemos y como lo hablamos en el grupo antes del parón y ahora que estamos pronto a comenzar nuevamente. Lo que hemos hecho hasta hoy ya es historia, ya el sábado comienza una nueva historia y que si no conseguimos los resultados se nos va a venir el mundo encima y es normal. Yo creo que hay que saber convivir con eso y creo que el jugador de Olimpia tiene que saber que el portar esta camiseta conlleva eso. No solamente porque soy buen jugador voy a jugar en Olimpia, yo creo que el jugar en Olimpia siempre tiene algo diferente. El jugador de Olimpia, yo siempre lo he dicho, para jugar en Olimpia no solamente tienes que tener calidad, para jugar en Olimpia tienes que tener carácter, tienes que tener esa garra, esas ganas de que aunque ganes quieres seguir ganando porque si no es muy complicado poder jugar en una institución como Olimpia. Así que hay que estar tranquilos, seguir trabajando, sabemos que viene la parte más importante del semestre, la cual la tenemos que afrontar de la mejor manera para poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Parece un poco extraño que uno de los mejores volantes como Jorge Álvarez no haya tenido participación con la Selección (solo 20 minutos). Y Edwin Rodríguez tratando de querer colaborar La verdad que de la Selección yo no voy a hablar, no voy a hablar nada. Solamente, como ustedes saben, la clase de jugadores que son Jorge y Edwin, así que eso no me compete a mí de si juegan o no. Dupla con el Choco Lozano Ya había tenido la posibilidad de compartir con él un poco en la Selección, si bien es poco realmente. Pero esas casi dos semanas que estuvo trabajando con nosotros, la verdad que más allá de lo futbolístico, la gran persona que es, el gran profesional que es. Como a pesar de toda la experiencia y el bagaje que tiene internacionalmente, viene y... Yo soy uno de los primeros en llegar normalmente acá al CAR, y esas dos semanas que él estuvo acá con nosotros, cuando yo llegaba ya el Choco estaba en el gimnasio. Eso te habla que el jugador profesional, aunque desde que yo estoy acá casi hace diez años, siempre he escuchado que han matado al Choco. Pero por algo se ha mantenido tanto tiempo afuera, y la verdad que la calidad de él nadie la va a negar. Lastimosamente cada jugador tiene un carácter diferente, cada jugador expresa su calidad o se manifiesta de una forma distinta, no todos somos iguales. Pero la verdad que Choco es una gran persona, un gran profesional, y en esa etapa que está de recuperación, desearle siempre lo mejor y que ojalá se pueda recuperar de la mejor manera. Y pueda volver a jugar, que es lo que a uno como futbolista le gusta, que es estar siempre jugando.