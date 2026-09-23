¿Olimpia fichará al Choco Lozano? Espinel responde y lo elogia: "Le sobran goles"

Espinel tampoco escondió que Lozano tendría un lugar en su equipo si finalmente decidiera regresar al fútbol hondureño: “Los buenos jugadores siempre tienen lugar en mi equipo”, afirmó al ser consultado directamente sobre si el atacante encajaría en su esquema. Sin embargo, dejó claro que preferiría verlo recuperar su nivel y continuar su carrera en el extranjero: “Yo prefiero que él siga teniendo su nivel en el exterior una vez que se recupere, porque tiene tiempo de volver”. Aun así, las puertas de Olimpia, según el técnico, están abiertas: “Si hay una posibilidad, esta es su casa”.

Eduardo Espinel le abrió las puertas de Olimpia a Anthony 'Choco' Lozano y dejó claro que el delantero no llegó al club con la intención inmediata de convertirse en jugador del equipo. El técnico uruguayo reveló qué busca el atacante en este momento: “Su prioridad, por lo poco que hablé con él, es sentirse jugador nuevamente, estar con un grupo”. El uruguayo contó que Lozano llevaba tiempo entrenando por su cuenta y que incluso fue él quien pidió autorización para trabajar con el plantel. “Nos sentimos privilegiados de tener un jugador de tanta jerarquía entrenando con nosotros”, aseguró.

Sobre los futbolistas de Olimpia convocados a la Selección de Honduras , Espinel contó que habló con Edwin Rodríguez durante estos días y que también recibió con alegría la convocatoria de Jorge Álvarez . El uruguayo reconoció que existe preocupación por la forma en que ambos regresarán y por la cantidad de minutos que puedan disputar, especialmente por la carga que tendrá el plantel al retomar la competencia: “La preocupación está en cómo vuelvan y en la posibilidad que tengan de jugar minutos”, sentenció.

¿En qué va a aprovechar este tiempo? Obviamente, la parte física es clave, pero en lo futbolístico, más allá de que Olimpia está bien, usted siempre dice “mejorar, mejorar, mejorar”. ¿En qué se va a aprovechar este tiempo del parón FIFA para Olimpia?



Bueno, por supuesto que son semanas diferentes. Más allá de la responsabilidad que tenemos de entrenar todos los días, como tú dices y decimos nosotros también, mejorar cada día. Por ahí, el objetivo al que estamos acostumbrados cada tres o cuatro días es un partido: analizar al rival, ver qué vamos a hacer nosotros esta semana diferente. Acá estamos analizando el plantel, los jugadores que están trabajando, en qué momento físico están, a los que hay que apuntar un poco más a la recuperación desde el punto de vista sanitario también. Entonces, es diferente. Lo que no cambia son las expectativas que tenemos de seguir trabajando y, por sobre todas las cosas, de no perder la motivación. Se habló mucho ayer, que empezamos a trabajar, de que tenemos que seguir pensando en mejorar y no relajarnos, pese a que no haya competencia. En línea general, en lo que se apunta más es a aquellos que, por ahí, han venido trabajando diferenciados en los últimos días y se han perdido partidos, en igualar las cargas físicas con los que ya vienen jugando. Y bueno, creo que esa es la base, al menos, de esta semana. Pero sí también mirando de reojo la planificación. Ya estamos, por ahí, también con la logística para el partido de Copa. Por más que falta, la logística hay que hacerla con tiempo. En fin, varios detalles que hay que ir haciendo con tiempo para que después, cuando vengan los partidos seguidos, no tengamos que preocuparnos tanto por esas cosas.

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Ayer hemos visto a Anthony 'Choco' Lozano entrenar con el equipo. Por cierto, es un agente libre. ¿Qué posibilidad hay? No sé si usted lo ha meditado, lo ha hablado con la directiva sobre esa opción de que pueda sumarse al equipo. ¿Cómo lo ha visto usted y qué plática ha tenido con él?



A Anthony tuve la suerte y la fortuna de conocerlo recién hace dos días personalmente. Lo conocía de verlo jugar y de ver varios partidos de la Selección cuando jugaban acá, que lo iba a ver. Sabía de su carrera en Olimpia. Hace más de diez años que se fue desde acá y volvió y, la verdad, primero pidió autorización para entrenar, cosa que, por supuesto, para nosotros es un orgullo y que quiera venir a entrenar a Olimpia. Lo vi muy feliz ayer, muy feliz después de mucho tiempo de volver a su casa. Pero, para ser sincero, no nos hemos planteado, ni él ha planteado, la posibilidad de querer estar en Olimpia para ser jugador de Olimpia. Su prioridad, por lo poco que hablé con él, es sentirse jugador nuevamente, estar con un grupo. Él hacía mucho tiempo que venía entrenando solo y entonces nosotros le abrimos las puertas. Más allá de ayudarlo a él, creo que nosotros también nos sentimos privilegiados de tener un jugador de tanta jerarquía entrenando con nosotros y que los chicos lo vean. Como se lo dije a él, nosotros le vamos a exigir mucho a él en cada entrenamiento, pero quiero que también él exija a los que tiene al lado. Creo que sería muy atrevido de mi parte preguntarle qué es lo que quiere hacer muy prontamente. Por supuesto, si hay una posibilidad, esta es su casa. Los buenos jugadores en Olimpia, las buenas personas y los buenos profesionales tienen su lugar. Pero, para ser sincero, por ahora a mí nadie me ha manifestado la posibilidad de que él quiera jugar en el fútbol local. Yo creo que él lo que quiere, seguramente, es recuperarse para volver a tener la oportunidad de salir afuera. Pero vuelvo a repetir: acá, los buenos jugadores como él y las buenas personas siempre serán bienvenidos.

'Choco' puso en su historia un relojito de arena, como diciendo “falta poco”. No sé si es por Olimpia, pero mi pregunta va más allá de eso: ha sido uno de los jugadores más criticados de Honduras, pese a su trayectoria de más de diez años en Europa. Usted ya lo vio entrenar, ¿qué nos puede decir de su calidad y de lo que ha visto en estos días?



De lo poco que hablé con él y de lo que lo vi entrenar, primero, con una humildad tremenda pese a su trayectoria. A veces, con menos trayectoria, algunos jugadores se creen que son de otro planeta y él vino con una humildad tremenda, sin conocerme a mí. Se abrió para decirme que venía a trabajar, que venía a ponerse bien desde el punto de vista físico y futbolístico. Sé lo que han sido las críticas, seguramente también porque era el referente, era el capitán, es el capitán de la Selección. Entonces, por ahí también las críticas le caían. Pero yo creo que es muy normal, generalmente, a los líderes. Se ha criticado a Benguché, se ha criticado a él, a los líderes, porque no han conseguido cosas que no es fácil conseguir, ya sea a nivel de selección o a nivel de club. Pero yo creo que es muy injusto y una falta de respeto tremenda. No es fácil estar diez, once años —creo que se fue en 2015 de acá—, no es fácil mantenerse en la carrera que ha hecho él. Y siempre al hondureño le cuesta más, al futbolista hondureño, estar por distintos países. Y yo creo que él, como Romell también cuando estuvo en algún momento, fue también duramente criticado y estuvo acá entrenando con nosotros. Uno lo miraba y decía: “¡Pucha, qué clase de jugador!”. Qué bueno es tenerlo y cómo no lo querían en algún momento o decían que no podía estar en una Selección. Entonces, lo de Anthony yo creo que es injusto, pero cada uno tiene su manera de expresarse. Pero créanme que los que lo vemos de cerca en estos días lo disfrutamos. Lo disfrutamos, pero no solamente lo futbolístico, sino los consejos que, por ahí, le da a un chico. Es un jugador que está vigente. Es lo que necesita: donde agarre ritmo futbolístico, es un jugador que es joven, es un jugador que no abunda en el fútbol hondureño. No abundan, eso sí estoy muy seguro. Y yo no puedo creer que por ahí crean que está descartado. Para mí es un jugador recuperable y, bueno, si lo tenemos que recuperar nosotros, sería un orgullo no solamente para la Selección de Honduras, sino, como preguntaba el colega, capaz que en algún momento Olimpia, que es su casa y que quiere mucho este escudo. Entonces, ojalá primero lo sigamos disfrutando muchos días acá y, bueno, en algún momento venga y nos diga: “Muchas gracias”, y le salió una oferta en el exterior nuevamente. O se nos acerque y diga: “Profe, quiero una oportunidad, a ver si puedo estar en el plantel”. Y sería algo maravilloso para nosotros.

Hablando siempre del tema de delanteros, ¿cómo va el caso de Jorge Benguché? ¿Cuánto ha evolucionado y cómo le van a caer estos días de descanso?



No, lo de Jorge ya viene trabajando a la par con sus compañeros. Por supuesto que, desde el punto de vista físico, le ha afectado algo, pero yo diría que ya casi está muy cerca del 100 %. Pero estos días le van a servir para agarrar, más que nada, el tema futbolístico. Pero está bien, está bien, está con ganas, está muy motivado. Nosotros hemos tratado de levantarlo también desde el punto de vista anímico. No es fácil, un jugador que venía siendo tenido en cuenta entre los nueve más importantes de Centroamérica y, bueno, del tema anímico nosotros estábamos preocupados, como varios chicos que estaban en la lista previa y no fueron. Le puede afectar también el tema anímico. Bueno, hemos trabajado también en eso y lo hemos encontrado con mucha energía y, por ahí, bromeando también. Dice: “Voy a empezar a entrenar, profe, porque los chicos están haciendo goles”. Ese es Jorge que queremos: el de la buena energía que siempre tiene y, por sobre todas las cosas, con las ganas de seguir aportándole cosas no solamente a Olimpia, sino en el futuro también a la Selección de Honduras.

A inicio del torneo hubo críticas porque Olimpia no tenía un plantel tan amplio y apostaría por muchos jóvenes. Hoy está en semifinales de Copa Centroamericana y peleando arriba en Liga Nacional. ¿Qué mensaje les manda a quienes criticaron y qué destaca de esta nueva camada?



Siempre lo hemos dicho. Nosotros, a veces, nos planteamos situaciones o proyectos que la gente no entiende porque es pasional. Mismos los periodistas, que ustedes también tienen la obligación de analizar cuando se hacen contrataciones, y está bien el debate porque, en definitiva, es el trabajo de ustedes. Lo importante es estar tranquilos nosotros como cuerpo técnico y los dirigentes de hacia dónde apunta el proyecto. Y la palabra “proyecto” en el fútbol es muy delicada porque los resultados te marcan. Pero, desde el punto de vista del respaldo, yo siempre lo dije, hemos tenido el respaldo de los dirigentes. Entonces, nosotros trabajamos sobre el objetivo del proyecto. Después, en el camino, pueden pasar muchas cosas, como han pasado cosas adversas y como seguramente van a pasar. No va a ser todo color de rosa de aquí a fin de año. Pero nosotros estamos seguros de adónde vamos y de que tenemos que apuntalar ese proyecto. Yo no tengo que demostrar nada a la gente; solamente tenemos que tratar de ganar partidos para que la gente esté feliz. Yo sí tengo que rendirle explicaciones, si me las piden, y me las han pedido, a los dos que me contratan para llevar a cabo un trabajo. Cuando el trabajo, por ahí, no está tan bien, tengo que dar explicaciones. Y cuando me llaman si el trabajo está bien hecho, también tenemos que seguir apuntalando para mejorar. Pero yo creo que la fortaleza de este grupo no pasa por los nombres, no pasa por los nombres, sino por la calidad de personas que hay dentro del grupo, que es maravillosa: jóvenes, grandes. Y acá me voy a detener también porque, por ahí, en el último día se ha hablado mucho de los chicos, de los jóvenes, y está bien, pero no quiere decir que los grandes no están vigentes. Y han demostrado, han demostrado que los grandes están vigentes desde el punto de vista futbolístico también, y desde el punto de vista humano están aportando muchísimo. Entonces, esto no es un proyecto que solamente hay que jugar con jóvenes. Esto es un proyecto que hay que jugar con todo el plantel que estamos. A veces, por ahí, bajamos el promedio de edad, como en el último partido, por necesidad, por diversificar las cargas, pero no por eso, por hablar de los chicos, no vamos a hablar de la calidad, de la jerarquía que tienen los referentes y que están vigentes. Eso es muy importante, y que trabajan mucho más duro que los chicos. Ahora, un poco en broma, lo que me decía Jorge ayer, que iba a empezar a entrenar porque los chicos estaban metiendo presión. Y de eso se trata: de que cada uno exija al que está al lado. Pero si no tuviéramos los referentes y los momentos que están hoy, no voy a nombrar ninguno porque me olvidaría alguno, pero los grandes que están haciendo en la Copa Centroamericana un buen trabajo, en el campeonato local también, son mucho más importantes que los jóvenes todavía y son los que van a apuntalar el proyecto. Así que eso creo que es el mérito más grande de poder, por ahora, estar competitivo en los dos torneos, que no es poca cosa.

¿Cabe el Choco Lozano en su esquema, profe?, ¿ha logrado hablado con Edwin Rodríguez, que trabaja por aparte en la Selección? y por último, ¿le preocupa también la carga de partidos que irá acumulando Jorge Álvarez, tomando en cuenta que no hizo pretemporada con Olimpia?

No, en cuanto a lo de Anthony, lo que dije al colega: los buenos jugadores siempre tienen lugar en mi equipo. Y más en el modelo de juego que tenemos nosotros, que les podrá gustar a la gente o no, que nos caracterizamos por tratar de tener el balón, de crear situaciones de gol. Para eso se necesitan jugadores de buena técnica, y le sobra, Anthony. Precisamos jugadores que hagan goles, y le sobran goles. Entonces, ¿cómo no va a ser? Pero es soñar, me parece que es soñar mucho, porque la verdad yo prefiero que él siga teniendo su nivel en el exterior una vez que se recupere, porque tiene tiempo de volver. Yo siempre digo que para volver a casa siempre hay tiempo; hay que tratar de arriesgar mientras se pueda afuera, que es donde está por ahí el nivel un poco más elevado, lo económico, por supuesto. O sea, ¿cómo no va a tener lugar un jugador de esa característica en mi equipo?



Y en cuanto a lo de Edwin y Jorge. Bueno, Edwin, hablamos el primer día de entrenamiento, que justo coincidió que estaba en la reserva jugando y vinimos a ver la reserva. Hablamos, a ver cómo estaba, cómo se sentía. Por ahora estaba con alguna molestia, pero creo que con el correr de los días se iba sintiendo mejor. Lo único que le dije es desearle suerte y que tenga buenos partidos en la Selección en los que le tocara jugar. Y en cuanto a Jorge, nos enteramos, finalizado el partido, que estaba convocado. Por supuesto que Jorge estaba muy feliz y también le deseamos suerte. Bueno, pero por supuesto que la preocupación está en cómo vuelvan y en la posibilidad que tengan de jugar minutos. Hemos estado bastante ligando mal en ese sentido con algunos, pero yo creo que hay que apoyar a la Selección y ojalá que los minutos que les toque jugar sean importantes y que, cuando vuelvan, vuelvan pronto para jugar, porque no van a tener muchos días de descanso, sino pronto para jugar, para retomar el torneo local. Pero, por sobre todas las cosas, apoyar, apoyar a los dos, a que les vaya muy bien a la Selección y que comience este proyecto de Selección de muy buena manera y que, Dios primero, pueda clasificar a la Copa Oro con el primer objetivo.

¿Cómo complementa la experiencia tanto de jugadores como Jorge Benguché, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, a jugadores como Jeremy Rodríguez, David Flores y cómo lo trabaja en el día a día?



No, justamente yo estuve charlando, una pequeña charla ahí con el grupo. Primero, hacerles entender a los chicos que por ahí salen fotos ahora o se preocupan más ustedes de lo normal cuando sale un chico joven, de averiguar de su familia, de dónde salieron, de que el fútbol es muy dinámico. El fútbol es muy dinámico. Hoy estamos en un momento por ahí donde solamente hay cosas lindas, o te dicen cosas lindas, pero también van a encontrar que hay momentos que son duros y ahí está la palabra de los grandes en el camerino, y comentan sus experiencias, también lo que les ha pasado antiguamente, cuando arrancaron, cuando se fueron a préstamo a otros equipos y tuvieron que volver porque no tenían lugar. Entonces, más que nada, hacerles entender a los chicos que disfruten el momento, pero que es el momento nada más, que todo es un largo camino y que lo que los trajo por ahí a debutar o jugar en Primera de Olimpia, que no se olviden que fue el trabajo duro que hacían en reserva y que sí tienen que seguir haciéndolo. Pero siempre tratando de detectar que, si vemos un cambio de mentalidad, ese chico que por ahí ya debutó y cambia su forma y su postura de trabajar, su forma de pensar a lo que lo venía haciendo, ahí va a estar la llamada de atención nuestra, porque acá no hay tiempo para cambiar la actitud. Hay una competencia muy grande y, si se relajan seguramente o cometen un error, seguramente van a tener problemas. Y, por sobre todas las cosas, saber que el plantel es abierto para ellos, para los jóvenes. Como hoy están por ahí jugadores que tú nombraste, hay otros más, Brayan Cortés; mañana van a haber otros porque estamos permanentemente en una ida y vuelta con reserva. De hecho, mañana van a jugar muchos de esos jugadores en reserva por el campeonato. Entonces, no es que ya llegaron, recién empiezan y a lo mejor empezar es fácil; lo que es difícil es mantenerse. A todos nos ha pasado cuando hemos jugado, menos a algunos de ustedes que no jugaron nunca en un campo de juego, pero es bravo mantenerse y más en Olimpia. Entonces, lo más importante, más allá de lo futbolístico, es hacerles entender desde la cabeza que esto es el día a día y donde haya un cambio de actitud y cambiar la forma de trabajar de lo que han hecho, seguramente van a tener problemas.

Desde su punto de vista, qué es lo que la gente no ha valorado específicamente de 'Choco'. ¿Qué es lo que ellos no han entendido y qué es lo que más nosotros tendríamos que valorar de él?



Yo creo que lo que por ahí la gente se deja llevar por los resultados, por los resultados, y por ahí el último resultado del fútbol hondureño a nivel de Selección no ha sido lo que quiere la gente. Pero yo lo que no puedo entender es que no se disfruten jugadores. Hoy estamos al lado de Anthony, pero muchos jugadores que cuesta salir de acá para jugar al exterior. Miren que le cuesta al hondureño jugar, no salen todos los días y, bueno, si ellos han salido y se han mantenido y han hecho lo imposible por ser competitivos cuando vienen acá, y horas de viaje... Yo creo que hay que sentarse en la tribuna. Más allá de eso, el fanatismo a veces te lleva a opinar cosas porque no se rinden y por ahí a volcarle toda la presión a esos jugadores que están afuera, pero hay que sentirse orgulloso de cuando hay un jugador del país. Yo voy a hablar como que siempre le digo desde que estoy acá: me siento un hondureño. Cuando hay un jugador de nuestro país, hondureño, jugando en el exterior y viene a la Selección, y que no lo vemos nunca jugar en vivo, hay que disfrutarlo y sentirse orgulloso de que un hondureño lo está representando en el fútbol de élite, en el fútbol como ha estado Anthony, como ha estado Romell, como han estado un montón de jugadores que han venido a la Selección y han sido castigados. ¿Cómo no disfrutarlo y sentirse orgulloso? Porque es lo más lindo cuando vemos la televisión y vemos partidos del exterior y que un jugador del país esté representando y que digan: “Fulano, el hondureño”, “fulano tal jugando fútbol mexicano”, “fútbol europeo”. Hay que sentirse orgulloso. Entonces, por ahí siempre estamos buscando el error y no estamos buscando la satisfacción de sentirnos realmente representados por alguien que ha trabajado duro para llegar a donde lo estamos viendo.

Cuando vino Andy Najar a Olimpia, se recuperó de sus lesiones y retomó su nivel. ¿Cree que a Anthony Lozano también le vendría bien pasar estos seis meses en Olimpia para recuperar su mejor versión?



Si es un tema personal, yo no sé cuál es el objetivo de Anthony porque no ha hablado y no tengo la confianza. Sí hemos hablado estos días, pero no tengo la confianza necesaria como para decirle cosas desde el punto de vista personal de él. Pero yo no sé cuál es el objetivo de él. Yo creo que podría ser un trampolín para nuevamente poder tener la posibilidad de, seguramente, lo que quiere él: seguir vigente a nivel internacional. Pero, bueno, vuelvo a repetir: acá las puertas están abiertas para los buenos jugadores, están abiertas para las personas agradecidas, como es él, que siempre ha sido agradecido a Olimpia y siempre ha hablado maravillas de Olimpia. Y las personas que se han ido bien de acá y se han ido por la puerta grande tienen la puerta abierta. Pero después ya es un tema personal, un tema personal del objetivo individual que tiene cada jugador de fútbol. Tiene una familia atrás, seguramente. Yo no sé si él está viviendo acá, la verdad que eso no le he preguntado; a lo mejor está viviendo en otro lugar. Pero vuelvo a repetir: yo creo que sería importante, primero, el sentirse jugador. Y hoy está sentado, sentirse jugador porque está con un grupo compartiendo todos los días, y bueno, creo que eso le va a servir no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino también desde el punto de vista emocional.

¿Cómo motivar a jugadores como Jack Baptiste, Cristian Canales y Félix García, que sueñan con llegar a la Selección, cuando escuchan que su rendimiento en los clubes no garantiza una convocatoria? En el caso de Baptiste, que viene destacando en Liga Nacional y Copa Centroamericana, ¿cómo trabaja usted para mantenerlo motivado?



Yo no escuché las palabras del entrenador. Pasa que cada entrenador tiene su forma de trabajar, su metodología y su pensamiento futbolístico. El fútbol es tan maravilloso que nadie tiene la verdad, no, nadie tiene la verdad. El fútbol es todo opinable. Lo que me corresponde a mí en Olimpia es motivar a todos y hacerles entender que la única manera de llegar, si ellos sueñan con la Selección, sueñan con un pase al exterior, es trabajar, trabajar duro. Como hablábamos, que tenían no la tengan en este momento, en algún momento el trabajo premia. El trabajo, la constancia, el buen profesionalismo, a la larga, premia. Y, bueno, la única manera de seguir demostrando que por ahí pueden ser parte en algún momento de la Selección es trabajar acá. Y nosotros todos los días estamos hablando y alentándolos para eso, para que trabajen y que sueñen no solamente con la Selección, sino con irse en algún momento al exterior. Que no es fácil, que no es fácil. Hemos tenido la fortuna acá de que se han ido más de tres o cuatro al exterior, pero que no es fácil. Pero eso: hablar, charlar, que sepan que están haciendo bien las cosas, demostrárselo hasta por videos, que están haciendo un buen trabajo. Entonces, la manera que tenemos nosotros... Después, lo que respetamos es la opinión de todos los entrenadores. Apoyamos a la Selección cuando nos requiera, si en algún momento nos requiere. Pero no nos podemos meter en un tema en el que nosotros no tenemos parte, que son las decisiones de quién cita o no el entrenador de la Selección. Solamente apoyar y desearle que vaya bien, porque si va bien a él, le va a ir bien a todo el fútbol hondureño.