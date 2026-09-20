Nixon Cruz es baja de la Selección de Honduras y convocan a jugador de Olimpia

La Selección Nacional de Honduras registra un cambio de última hora en su convocatoria, a pocas horas de que comience la concentración del equipo para sus próximos compromisos por la Liga de Naciones de Concacaf. El mediocampista Jorge Álvarez se incorpora a la Bicolor en sustitución de Nixon Cruz, quien finalmente causa baja de la convocatoria debido a una lesión, según la información que ha hecho oficial la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

La salida de Cruz genera sorpresa, especialmente porque el futbolista de Real España venía de ser protagonista en la reciente jornada del torneo Apertura 2026. El mediocampista marcó el gol con el que el conjunto aurinegro se impuso a Motagua en el clásico, convirtiéndose así en la figura del triunfo sampedrano. Nixon terminó el partido con molestias en la rodilla. Este domingo fue sometido a exámenes médicos y, por recomendación del cuerpo médico, se determinó que deberá guardar cinco días de reposo, por lo que no podrá incorporarse a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.

Ante esta situación, el cuerpo técnico encabezado por José Francisco Molina decidió llamar a Jorge Álvarez. El mediocampista de Olimpia, que inicialmente no figuraba entre los convocados, recibe así la oportunidad de incorporarse al grupo para afrontar los próximos compromisos de la Bicolor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Álvarez se suma a una convocatoria que tendrá importantes desafíos en la Liga de Naciones de Concacaf. Honduras deberá afrontar una serie de partidos ante Surinam, Martinica y Jamaica, torneo que será la primera prueba de fuego para el entrenador español.