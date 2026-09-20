Real España oficializa su nuevo entrenador: este será su cuerpo técnico

La llegada de Martínez se produce después de la prematura salida de Jeaustin Campos , quien dejó el banquillo del Real España durante el desarrollo del campeonato. La institución sampedrana decidió mover ficha rápidamente y apostar por un técnico con experiencia para tomar las riendas del primer equipo.

Real España ya tiene nuevo director técnico para encarar el resto del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. El conjunto aurinegro confirmó este domingo la contratación del español Juan Ignacio Martínez (JIM) como su nuevo entrenador, tal como DIARIO DIEZ había adelantado previamente.

El anuncio oficial fue realizado por el propio club mediante un comunicado en el que informó que Juan Ignacio Martínez será acompañado por Juan Manuel Guerrero como asistente técnico y Jorge López como preparador físico. De esta manera, el nuevo cuerpo técnico aurinegro queda definido para afrontar los próximos compromisos.

La presentación de JIM llega además después de una jornada positiva para la Máquina. Real España derrotó este sábado al Motagua en el estadio Olímpico, en partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura, resultado que permitió al conjunto aurinegro sumar tres puntos importantes en su lucha dentro del campeonato.

Ahora, Martínez tendrá la responsabilidad de darle continuidad al proyecto deportivo y trabajar sobre una plantilla que ya se encuentra compitiendo en el torneo. Su llegada también abre una nueva etapa para un Real España que busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos y recuperar protagonismo en la Liga Nacional.

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En su comunicado, la institución aurinegra destacó la experiencia, liderazgo y capacidad profesional del nuevo entrenador y le dio la bienvenida junto a sus colaboradores. “Les damos la bienvenida a La Máquina y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, expresó el Real España, que ya tiene definido al encargado de dirigir al equipo en lo que resta del Apertura.