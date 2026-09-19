Tabla Liga Nacional: Real España es líder y Motagua se aleja de la cima

El conjunto aurinegro tuvo que trabajar hasta los últimos minutos para encontrar el gol del triunfo. La única anotación del encuentro fue obra del cuestionado, pero talentoso Nixon Cruz , quien ingresó al inicio del segundo tiempo y terminó convirtiéndose en el héroe de la noche al marcar al minuto 80 el tanto que desató la celebración de los sampedranos.

El Real España volvió a pitar fuerte y bajó de las nubes al Fútbol Club Motagua. La máquina se impuso 1-0 al vigente campeón en un intenso duelo correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , disputado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

El triunfo le permite al Real España adueñarse provisionalmente de la cima de la clasificación con 18 puntos, a la espera de lo que suceda este domingo con Marathón y Olimpia, los otros equipos que también pelean por el liderato.

El buen momento de los aurinegros toma todavía más valor por el contexto que ha rodeado al club durante el torneo. Real España continúa invicto pese a haber atravesado tres etapas diferentes en su banquillo: primero estuvo Jeaustin Campos, quien presentó su renuncia; posteriormente Mauro Reyes asumió de manera interina y ahora el equipo se prepara para iniciar una nueva etapa bajo las órdenes del español Juan Ignacio Martínez.

Del otro lado, el resultado representa un duro golpe para el Motagua. El actual campeón del fútbol hondureño se queda estancado con 13 puntos y ocupa momentáneamente la cuarta posición de la tabla. Además, los azules sufrieron su tercera derrota del campeonato, situación que vuelve a encender las alarmas en el campamento capitalino.

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La jornada sabatina del Apertura 2026 también tuvo actividad en La Paz, donde Génesis FC y Olancho FC protagonizaron un cerrado encuentro que terminó con empate 0-0. Ambos equipos tuvieron oportunidades para romper la igualdad, pero ninguno logró encontrar el camino del gol.

La octava jornada del campeonato hondureño llegará a su final este domingo con dos encuentros. Olimpia recibirá al Independiente, mientras que Juticalpa FC se enfrentará al Marathón, en partidos que podrían provocar movimientos importantes en la parte alta de la clasificación.