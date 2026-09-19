Génesis FC resiste con diez y rescata empate ante Olancho en el Apertura

Génesis FC y Olancho FC protagonizaron un intenso empate 0-0 este sábado en el Estadio Roberto Suazo Córdova, en un encuentro correspondiente a la octava jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. Con este resultado, ambos equipos llegaron a 11 puntos en la clasificación. El conjunto de La Paz comenzó manejando la pelota y generando peligro, pero el partido cambió al minuto 9, cuando Daniel Meléndez fue expulsado por Raúl Castro tras una revisión en el FVS VAR. Génesis FC tuvo que jugar prácticamente todo el compromiso con diez futbolistas, mientras Olancho FC aprovechó la superioridad numérica para tomar el control.

Los Potros estuvieron cerca de abrir el marcador antes del descanso. Yemerson Cabrera perdonó en dos ocasiones al minuto 24, mientras Gerson Argueta respondió con una doble atajada al 38' tras un potente remate de Ángel Alvarado. Génesis también tuvo otra oportunidad al 43', cuando Manuel Gamboa cabeceó sin la suficiente fuerza ante el guardameta olanchano. En el complemento, Olancho FC se adueñó de la pelota y buscó aprovechar el hombre de más. Ronaldo Balanta comenzó a convertirse en protagonista con varias intervenciones, especialmente al 62', cuando se lanzó hacia su derecha para detener un cabezazo de Machuca Ramírez. Al 68', Andino volvió a acercarse al gol, pero el cerrojo defensivo del Génesis resistió.