FVS en acción: así fue la roja a Daniel Meléndez por cabezazo a Cachita Gómez en el Génesis vs Olancho

Al minuto 7 del encuentro ocurrió una acción que cambió por completo el rumbo del juego. Mientras todos esperaban el cobro de un tiro libre, Henry "Cachita" Gómez cayó al suelo de repente al lado de su marca.

El partido entre Génesis y Olancho FC en el Estadio Roberto Suazo Córdova empezó con mucha fuerza. Desde los primeros segundos, la adrenalina de los jugadores estaba muy alta y se notaba en cada jugada del campo.

De inmediato, los futbolistas de Potros se fueron a reclamarle con todo al árbitro Raúl Castro. El veterano atacante Jerry Bengtson corrió hacia su banquillo para pedirle al cuerpo técnico que usara la tarjeta del FVS y revisara la jugada.

El entrenador Mauro Di Giobbi le hizo caso a su jugador y pidió la revisión del video. En las pantallas se observó con claridad que Daniel Meléndez le había dado un cabezazo a Henry Gómez.

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Luego de mirar la acción en el monitor, el árbitro Castro regresó a la cancha y expulsó con tarjeta roja a Meléndez. Sin embargo, la historia no terminó con esa decisión.

El DT de Génesis, Fernando Mira, sacó la tarjeta de su equipo y le pidió al árbitro que mirara de nuevo la jugada. Raúl Castro volvió a la pantalla, pero no cambió de opinión y mantuvo la expulsión.