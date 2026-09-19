GO TV, Diez y HCH transmitirán este sábado el Génesis FC vs Olancho FC

La jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tendrá este sábado un atractivo duelo entre Génesis FC y Olancho FC, dos equipos que buscan seguir escalando posiciones y acercarse al objetivo de clasificar a la liguilla. El encuentro contará con una cobertura especial para los aficionados del fútbol hondureño, ya que será transmitido por GO TV, Diario Deportivo DIEZ y HCH. Génesis FC llega a este compromiso con la misión de sumar tres puntos que le permitan meterse aún más de lleno en la pelea por uno de los boletos a la fase final. Los dirigidos por el conjunto de Comayagua acumulan diez unidades y actualmente ocupan la quinta posición de la tabla de posiciones.

Al frente estará un Olancho FC que también suma diez puntos en el campeonato, aunque aparece por debajo de los caninos debido a una diferencia de goles inferior. Por ello, el enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambos clubes, que intentarán despegarse de sus rivales directos en la clasificación. El partido está programado para las 3:30 de la tarde en el Estadio Roberto Suazo Córdova, escenario que albergará este choque correspondiente a la continuación de la octava fecha del Apertura. La expectativa está puesta en un duelo parejo entre dos equipos que llegan con la misma cantidad de puntos. La transmisión estará a cargo de GO TV, Diario Deportivo DIEZ y HCH, permitiendo que los aficionados puedan seguir las acciones desde diferentes plataformas. Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras y cuenta entre sus medios con Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, además de la televisora GO TV. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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