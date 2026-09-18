Espinel evita hablar de Cartaginés y revela el estado de Edwin Rodríguez

El DT uruguayo salió en conferencia de prensa a dar sus valoraciones y alabó a sus jugadores por el gran esfuerzo que están haciendo a pesar de ser una plantilla corta.

Eduardo Espinel vuelve a instalar a Olimpia en una semifinal de la Copa Centroamericana tras dejar en el camino a un Luis Ángel Fipo que ni metió las manos en la eliminatoria y fue enviado a casa con un global de 6-0.

Además, dejó tranquilo al olimpismo, ya que Edwin Rodríguez salió con una molestia y podrá estar listo para lo que venga, eso sí, Espinel dijo que hay que saber manejar las fuerzas para que todos estén bien.

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Cartaginés ha hecho un gran trabajo al superar al Saprissa, que era otro de los favoritos al igual que Olimpia. ¿Cómo analiza al rival y cómo define todo lo hecho hasta el momento?

Con respecto a lo que viene, voy a hablar solamente del partido de hoy y de lo que pasó. No voy a analizar al rival que nos va a tocar porque primero tengo mucho tiempo para eso y, además, tengo otras cosas inmediatas que analizar a Cartaginés.

¿Tiene techo este equipo? ¿Puede mejorar?

Lo que buscamos siempre es mejorar. Uno de los objetivos en este partido era superar la actuación que hicimos en El Salvador. Habíamos visualizado aquel partido, pero influyeron un montón de condiciones: el rival y la cancha, que no estaba en óptimas condiciones como la de hoy. Después nos enteramos, por ejemplo, de que no la habían querido regar a propósito para hacer el juego más lento. Creo que no correspondía porque no le hacía bien al espectáculo. No son excusas, pero la dinámica que queríamos desarrollar en El Salvador la pudimos aplicar hoy. Fue más parecido a la estrategia que planificamos contra este rival.

Felicito a los jugadores porque interpretaron en el campo de juego todo lo que se trabajó. Este es un plantel que no se conforma. Ya lo decía antes, cuando ganamos allá ante Alianza: a este equipo no lo iban a dar por muerto. Quedó demostrado hoy y la mentalidad es esa: seguir creciendo y mejorando. No sé si nos va a alcanzar, pues hay buenos equipos por delante, pero vamos a trabajar para mejorar cada día; el mismo grupo nos obliga a eso. El conformismo en Olimpia no existe.

En la previa hablaba del nivel de Jorge Álvarez. Hoy le consulto sobre Edwin Rodríguez, su evolución futbolística y el aporte que le da al equipo. ¿Qué tanto puede destacar a este futbolista y qué armas tienen para decir que pueden soñar con pelear por el título?

Personalmente disfruto tener a esta clase de futbolistas como Edwin y otros que tenemos en el plantel. Lo disfruto no solo en los partidos, sino en los entrenamientos: por lo que transmiten y la calidad de juego que tienen.

Cuando eso se pone de manifiesto en el campo, no solo siento orgullo y satisfacción, sino también la sensación de que hay con qué soñar, no solo en Olimpia, sino en el fútbol hondureño. Cuando se tienen buenos jugadores y profesionales como ellos, se puede seguir soñando.

Intentaremos llegar a definir el torneo porque hay material. En cada partido se van a manifestar situaciones imprevistas, pero tener esta clase de futbolistas te hace sentir que se puede. Trabajamos todos los días para mejorarlos a todos, y cuando hay calidad y jerarquía, invita a soñar.

Sumándole a la estadística, con 18 puntos, 15 goles a favor y tres en contra llegan a semifinales. Se viene a la mente aquella entrevista en el aeropuerto cuando decía que había dudas y que el tema de la copa estaba difícil porque la plantilla era corta. Hoy, con estos números y con una banca de muchos jóvenes, ¿cuál ha sido la lección que nos está dando el fútbol de Honduras con este Olimpia?

No sé si llamarlo lección. De lo que puedo hablar es del grupo de jugadores con el que estoy todos los días: más allá de los nombres y de que han ganado muchísimos títulos e incluso copas internacionales, no se cansan de querer ganar cosas y eso se lo transmiten a los jóvenes que están apareciendo.