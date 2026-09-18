"Hay que lavarse la boca": Menjívar explota contra Firpo y la prensa salvadoreña

Menjívar no ocultó que las declaraciones del rival después del primer encuentro sirvieron de motivación para el vestuario merengue. "Teníamos una molestia interna por todo lo que se había hablado. Creo que tanto al entrenador de ellos como a su jugador les hizo falta bastante humildad. Tienen que lavarse la boca cuando hablan del Olimpia", afirmó.

El guardameta de Olimpia, Edrick Menjívar, se pronunció con contundencia tras la clasificación del conjunto albo a las semifinales de la Copa Centroamericana. Luego de superar al Firpo de El Salvador con un global de 6-0, el portero hondureño respondió a los señalamientos de los rivales y a las críticas de sectores de la prensa salvadoreña.

El arquero cuestionó las opiniones que aseguraban que Firpo había superado a Olimpia en la ida: "Salieron diciendo que nos habían pasado por encima por 45 minutos buenos que tuvieron. Hay que recordarles que las series son de 180 minutos, no de 45".

Además, Edrick Menjívar detalló la escasa presencia ofensiva del cuadro salvadoreño en la eliminatoria: "Patearon dos veces al marco en el primer tiempo allá y con eso se conformaron, porque no volvieron a tirar a gol".

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En cuanto al partido de vuelta, donde Olimpia dominó de principio a fin, el guardameta comentó: "Hoy fui un espectador más. A ver qué sale a decir su entrenador ahora".

Menjívar también salió al paso de los comentarios contra las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del club blanco: "La prensa salvadoreña habló cosas fuera de lugar. Dijeron que el CAR parecía un establo. Los invito a que vengan y lo visiten, para que conozcan lo que realmente es un Centro de Alto Rendimiento y una cancha de calidad".

"Aquí están los muchachos del establo. Fue una bronca interna, nosotros ganamos 3-0 y en ningún momento hablamos de ellos, les hicimos tres goles y salen a hablar del Olimpia".

A su vez, remarcó la trayectoria y el jerarquía del conjunto hondureño en la región: "A Olimpia, el equipo más grande de Centroamérica, y al fútbol hondureño no se les puede faltar al respeto. Les faltó humildad y todo eso terminó siendo gasolina para nosotros. Vimos las declaraciones tras el partido de ida y no nos gustaron para nada".

A pesar de sus críticas, reconoció la calidad futbolística del rival: "Respetamos a todos los equipos. Firpo es un gran club y juega muy bien, pero considero que a su técnico le faltó humildad".

Con la mirada puesta en la siguiente fase, Menjívar rechazó dar por asegurado el título de la Copa Centroamericana: "Estamos cerca, pero al igual que los cuatro equipos que estamos en semifinales. Decir que vamos a ser campeones sería una falta de respeto para los otros tres clubes".