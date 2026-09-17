"¿Menospreciar al tricampeón?": Rudman da la cara tras la eliminación de Marathón

El entrenador verdolaga explicó que el panorama cambió tras el descuento de Marathón , cuando el equipo comenzó a generar más juego y todavía tenía tiempo para buscar la igualdad. Sin embargo, el penal que significó el 3-1 terminó por inclinar definitivamente la eliminatoria: “Cuando nos pusimos 2-1 todavía quedaban 25 minutos para poder empatar. Creo que ahí empezamos a agarrar más volumen de juego, empezamos a tener más intensidad, más dinámica”, manifestó Rudman.

Silvio Rudman fue contundente tras la eliminación de Marathón ante Alajuelense . El técnico argentino reconoció la superioridad del conjunto costarricense, especialmente en la primera mitad, y admitió que su equipo estuvo lejos del nivel mostrado en el partido de ida en el Morazán: "Creo que el primer tiempo nos superó Alajuelense", señaló el estratega del Monstruo Verde tras la derrota 3-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia llegó cuando le preguntaron si Marathón pudo haber caído en un exceso de confianza después del buen partido de ida. Rudman rechazó tajantemente esa posibilidad y defendió la actitud de sus futbolistas frente al tricampeón de la Copa Centroamericana : “¿Menospreciar al tricampeón de la competencia, con todo lo que significa Alajuelense? De ninguna manera. Y menos mis jugadores”, respondió el argentino.

¿Cómo explicar esa cara tan distinta de Marathón con respecto a la que vimos la semana anterior allá en el Morazán?



Sí, yo creo que hoy no nos dimos un buen juego. Como bien lo decís, al partido de ida fuimos un equipo que compitió, un equipo que juntó volumen de juego, pero creo que hoy sí nos faltó más volumen de juego, más intensidad, más dinámica. Creo que el primer tiempo fue superior Alajuelense. Después, en el segundo tiempo, cuando hicimos el 2-1, se equiparó un poco, pero después no fuimos capaces de sacar un resultado positivo.

¿Qué análisis hace del rival?



Creo que fue un partido muy distinto entre la ida y la vuelta, en el que Alajuelense se hizo sentir de local. La verdad, nosotros no fuimos capaces de ponernos a tono en el juego. Realmente después del 2-0, en el segundo tiempo el equipo mostró otra cara. Fue a buscar el partido, tuvo el 2-1 cuando faltaban como 25 o 30 minutos. Después del penal, ahí sí se nos hizo cuesta arriba. Pero bueno, lo que recalco es la entrega, el sacrificio de los muchachos, más allá de que realmente no hicimos un buen partido.

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El equipo ha tenido una solidez defensiva importante y no había recibido una derrota en esta Copa Centroamericana. ¿Qué evaluación hace del trabajo defensivo que se tuvo en este partido?



Yo creo que, más allá del aspecto defensivo, es en lo grupal, en el equipo, en lo cual vuelvo a reiterar: no pudimos hacer un buen fútbol. Creo que en el primer tiempo nos superó Alajuelense. Después, en el segundo tiempo, por momentos pudimos tener más posesión. Pudimos tener dos o tres situaciones de gol en las que pudimos convertir. Pero realmente no nos alcanzó, porque la verdad es que no se jugó bien.

¿Esperaba encontrarse con un Alajuelense tan superior, tomando en cuenta que en la ida Marathón logró competirle de igual a igual?



No, para nada. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un Alajuelense que, por algo, es el tricampeón de la competencia, que tiene muy buenos jugadores, que tiene jugadores de jerarquía. Y después fue algo similar. Realmente son los mismos jugadores. Es un equipo que siempre juega bien al fútbol, que tiene posesión, y hoy nos lastimaron de esa manera.

¿Qué análisis hace de las situaciones que tuvo Marathón y de la falta de contundencia?



Bueno, respecto a las situaciones, es como todo: el tema de la contundencia es fundamental. Pero lo que te puedo mencionar es lo que realmente menciono: más allá de las dos finales que se han perdido, realmente el ciclo mío en el cuerpo técnico empieza desde la primera fecha. Después de ahí en más, ahora me hago responsable de todo lo que es del torneo de enero hacia adelante. Son las siete fechas que llevamos de local, más los seis partidos de la Centroamericana. Hoy te puedo decir realmente que el equipo no jugó bien. La verdad, hoy el equipo no jugó bien. Por momentos, vuelvo a reiterar, cuando nos pusimos 2-1 todavía quedaban 25 minutos para poder empatar. Creo que ahí empezamos a agarrar más volumen de juego, empezamos a tener más intensidad, más dinámica. Y después, con el tema del penal, ya después del 3-1 nos costó muchísimo. Pero la realidad es que no hay que poner excusas. No se jugó bien. No se jugó bien.