Olimpia destrozó al Firpo y mete miedo en las semis de Copa Centroamericana

El Olimpia de Eduardo Espinel volvió a golear al Luis Ángel Firpo este jueves (3-0; global 6-0) y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, donde ya le espera el Cartaginés de Costa Rica que viene de echar al Saprissa.
Además de clasificar a las semis, los leones también aseguraron un cupo en la próxima edición de la Champions de Concacaf que comenzará en febrero del 2027.
Desde que comenzó a rodar el balón en la cancha del Estadio Nacional de Tegugicalpa, el Olimpia no dio lugar a sorpresas y en los primeros minutos avisó con un remate de Yustin Arboleda que pasó por encima del larguero.
Sobre la media hora de partido, una falta de Franco Arizala dentro del área sobre Félix García provocó un penal que, tras ser confirmado por el VAR, Edwin Rodríguez cambió por el 1-0 ante los pamperos.
La mejor acción en ataque para Firpo se produjo hasta el final de la primera parte cuando Michell Mercado cayó dentro del área y el árbitro central marcó la pena máxima que pintaba para ser el 1-1.
Sin embargo, el VAR entró de nuevo en acción para invalidar el lanzamiento de la visita, ya que se comprobó que no hubo contacto en la pierna derecha del delantero colombiano-salvadoreño.
En los segundos 45 minutos, Kevin Güity y Edwin Rodríguez, que terminó la noche con doblete, completaron el 3-0 que le da el pase a los melenudos a las semifinales del torneo regional con un global de 6-0.
Tras su eliminación, Firpo aún continuará teniendo actividad internacional, ya que participará en un repechaje por estar en la próxima Champions de Concacaf, para ello deberá superar al Saprissa.