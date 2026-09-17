Olimpia destrozó al Firpo y mete miedo en las semis de Copa Centroamericana

El Olimpia de Eduardo Espinel volvió a golear al Luis Ángel Firpo este jueves (3-0; global 6-0) y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, donde ya le espera el Cartaginés de Costa Rica que viene de echar al Saprissa. Además de clasificar a las semis, los leones también aseguraron un cupo en la próxima edición de la Champions de Concacaf que comenzará en febrero del 2027.

Desde que comenzó a rodar el balón en la cancha del Estadio Nacional de Tegugicalpa, el Olimpia no dio lugar a sorpresas y en los primeros minutos avisó con un remate de Yustin Arboleda que pasó por encima del larguero. Sobre la media hora de partido, una falta de Franco Arizala dentro del área sobre Félix García provocó un penal que, tras ser confirmado por el VAR, Edwin Rodríguez cambió por el 1-0 ante los pamperos. La mejor acción en ataque para Firpo se produjo hasta el final de la primera parte cuando Michell Mercado cayó dentro del área y el árbitro central marcó la pena máxima que pintaba para ser el 1-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE