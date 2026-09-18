Mira confirma baja ante Olancho y lanza sobre el nuevo DT: "Tiene sus ideas"

El equipo de La Paz va a enfrentar a Olancho FC y el entrenador Fernando Mira estuvo en conferencia de prensa para analizar a su rival. Dentro de la charla habló de que Génesis sufrirá la baja de Camavinga Núñez.

La alianza entre DIEZ, GOTV Y HCH trae para toda Honduras un nuevo partido del Génesis FC. La nueva transmisión será este sábado 19 de septiembre a las 3:00 de la tarde por la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

¿Qué expectativa hay después del último resultado como visitante ante Motagua? ¿Cómo está el equipo?

El equipo hizo una buena semana de entrenamientos y en este momento el gran foco es cambiar el resultado de la jornada pasada. Vamos a hacer todo lo posible para ganar el juego; no importa si jugando bien o mal, lo importante y el foco es ganar.

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Mentalmente, anímicamente, ¿cómo encuentra al grupo después de una derrota?

Después de una derrota siempre es un poco complicado, pero tuvimos una conversación. Jugamos muy bien, los entrenamientos fueron buenos y estamos muy concentrados para ganar el juego mañana.

Visualizamos la tabla de posiciones, profe, y los movimientos que se pueden dar ante un resultado positivo o una adversidad.

En este momento lo que queremos es hacer el mayor número de puntos posible para entrar en los seis primeros y después disputar el campeonato. Ese es el gran objetivo: sumar para que cuando termine el torneo estemos entre los seis primeros.

En la previa ante Motagua ustedes estaban ganando y quedaban en el tercer o cuarto lugar. Hoy los equipos se le han acercado y un resultado negativo puede complicarlos y mandarlos abajo.

El torneo es largo y va a haber muchas vueltas, con cambios de equipos subiendo y otros descendiendo. Nuestro objetivo es sumar el mayor número de puntos para quedar en los seis primeros; después, todo es posible.

Hoy por hoy Potros es un rival directo por la cercanía en la tabla.

Es un rival directo y un buen equipo, pero con todo el respeto a Olancho, nuestro pensamiento y foco es ganar el juego mañana.

¿Qué ha podido analizar de Potros?

Potros es un excelente equipo que acaba de hacer un cambio de entrenador. Solo ha dirigido un juego y tiene sus ideas. Pienso que vienen a disputar el partido, pero estamos preparados para todo lo que pueda acontecer mañana.

¿Ha enfrentado a equipos de este técnico anteriormente?

El año pasado enfrentamos a Juticalpa cuando él estuvo ahí, pero pienso que el modelo de juego de Juticalpa no tiene nada que ver con Olancho.

¿Cambia mucho la forma de juego de lo que era Olancho antes con la llegada de este nuevo técnico?

Pienso que no cambió mucho, pero tuvo una semana de trabajo e implementó sus ideas. Nosotros tenemos que estar preparados para todos los modelos y sistemas de juego.

¿Cómo visualiza la propuesta de Potros? ¿Cree que será ofensivo o cauteloso?

Ellos siempre han sido un equipo ofensivo por la calidad de sus jugadores. Pienso que pueden jugar en 4-4-2 o 4-3-3, pues tienen futbolistas para esos sistemas.

Han traído a un goleador histórico como Jerry Bengtson. ¿Cuánta cautela hay que tener a la hora de defenderlo?

Como con todos los delanteros, nuestros defensas centrales tienen que tener la máxima concentración para no cometer errores y evitar que golée.

¿Ha hecho números o se ha visualizado matemáticamente en la tabla?

Me visualizo en el primer lugar. Para eso tengo que sumar puntos y ese es el objetivo, aunque lo que más me gustaría es estar en la primera posición.

¿Qué tan complicado es pelearle a los equipos grandes?

Todos los equipos tienen su sistema de juego y son muy fuertes, pero nosotros hemos jugado bien contra ellos y presentado un buen fútbol.

En lo futbolístico, haciendo un análisis del último juego con Motagua, ¿qué le hace falta a este Génesis?

En lo futbolístico nos faltó contundencia, ser matadores en el área grande. Tuvimos dos o tres ocasiones para golear, no lo conseguimos y después sufrimos.

Hoy veo a Camavinga sin trabajar, ¿es baja para mañana?

Sí, es baja porque tiene un desgarro.