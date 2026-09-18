Esposa de Edwin Rodríguez le mete presión: "Tienen que ser los dos títulos"

Tras finalizar el compromiso en el Estadio Nacional, la esposa del jugador, Vanessa Hernández , dialogó con DIEZ en las afueras del inmueble y contó, entre risas, que le mete presión a su esposo para ganar el bicampeonato de Liga y conquistar la Copa Centroamericana.

Edwin Rodríguez brilló anoche en la goleada del Olimpia sobre el Luis Ángel Firpo (3-0) que clasificó a los melenudos a las semifinales de la Copa Centroamericana. El mediocampista firmó un doblete y fue protagonista en el tanto que marcó Kevin Güity en la segunda parte.

"Hoy salió todo bien. Siento felicidad y orgullo la verdad", dijo la pareja de Rodríguez acerca del rendimiento que mostró el futbolista ante el Firpo.

Sobre lo que siente al ver a su esposo atravesar un gran momento: "Simplemente agradecidos con Dios, porque Dios honra a quien le honra a él. Nosotros somos personas fiel creyentes en Dios y sabemos que todo es gracias a él".

Vanessa Hernández afirmó que sufre y al mismo tiempo disfruta los partidos de Rodríguez y relata cómo fueron esos días cuando él estuvo lesionado.

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"Fueron momentos duros, pero siento que todo proceso trae algo bueno", explicó la joven capitalina, que también recordó aquella aventura por Grecia que no fue la esperada para el futbolista.

"Sí, fue duro tambien, la sufrimos, pero vamos a tener nuestra revancha", aseguró. "Claro, las posibilidades están, pero primero estamos enfocados en la Liga, la Copa Centroamericana y después pensaremos en lo demás", añadió sobre la posibilidad de que Edwin tenga ofertas para volver a salir al extranjero.