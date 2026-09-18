Balanta no aguantó la risa: capitán del Génesis le hizo preguntas en la conferencia

Sin embargo, durante la conferencia hubo un momento curioso cuando el capitán del Génesis , Edwin Maldonado , estuvo presente y logró realizarle un par de preguntas a su compañero con el micrófono de DIEZ. El arquero no pudo contener la risa y luego contestó con normalidad.

El portero Ronaldo Balanta atendió la rueda de prensa previa al encuentro y explicó que el equipo ya dio vuelta la página tras caer en la capital y espera conseguir un triunfo que los vuelva a meter en la lucha.

El Génesis FC recibe este sábado a los Potros de Olancho en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, en el duelo correspondiente a la octava jornada del Apertura 2026. El conjunto canino viene de caer ante Motagua e intantará ante su gente sacar los tres puntos que los mantengan en la pelea por clasificar a la Liguilla.

¿Preparado para este nuevo desafío?

Sí, creo que esta semana nos preparamos muy bien, afinamos detalles para corregir los errores del partido pasado y creo que esta semana fue llena de bendición, de mucho trabajo y mucho esfuerzo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Cómo está el grupo después de la derrota ante Motagua?

Excelente, se perdió el partido, pero sabíamos y estábamos conscientes que a pesar de querer los tres puntos estábamos muy contentos por el partido que se hizo. Tristes porque no se consiguió el resultado que realmente queríamos, pero hubieron cosas muy positivas, eso lo mantiene contento a uno y significa que vamos por buen camino.

¿Hay presión después de ese resultado?

No, nosotros vivimos del día a día, nos preparamos de la mejor manera, tenemos un excelente grupo, entonces estamos convencidos de que podemos lograr el objetivo de esta temporada que es clasificar primero a Liguilla y después poder competir en Liguilla y llegar a una final.

Cuando vemos la tabla actual, están en una zona donde hoy quizás no tienen la tranquilidad de la primera fecha. Hoy un resultado adverso los podría enviar mucho más abajo de lo esperado.

Sí, es que la tabla está muy apretada, pero el torneo es muy corto todavía, creo que vamos a completar la octava fecha, por ahí faltan 8 partidos más, digamos que vamos en la mitad, no se puede decir que estamos clasificados, pero una derrota tampoco nos puede certificar que estamos eliminados. Hay que tener la mente tranquila, trabajar el partido paso a paso, minuto a minuto y estar concentrado para poder conseguir el objetivo mañana si Dios quiere.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Se viene este duelo con Olancho, ¿Qué visualizas de este equipo?

Nosotros siempre hacemos una planificación antes de cada partido, estudiamos cada rival para poder llegar con información al día del partido, al que le toque jugar, al que el profesor decida quién juegue.

En el último hubo un episodio que quedó muy marcado, el tema del penal. ¿Hay estudios para este?

Por ahorita no se ha hecho ese estudio porque normalmente no sé quiénes son los jugadores que tiran penales en Olancho, pero estaremos muy concentrados para tratar de contrarrestar el ataque del rival.

¿Ves un duelo directo con Jerry Bengtson?

El duelo es con todos, los 11, porque cualquiera te puede hacer un gol, si no es Jerry te lo puede hacer otro. Nosotros no solamente nos enfocamos en un jugador, nos enfocamos en la pelota quieta, en los tiros libres, en toda la faceta que te pueda presentar un partido para estar preparado.

Trabajo defensivo

Antes de cada jugada debe haber una buena comunicación entre defensa y arquero. Siempre nos comunicamos de la mejor manera para tratar de sacar los objetivos adelante que es sacar el arco en cero y poder ganar el partido.

¿Qué te genera más presión, un partido de fútbol o que el capitán del equipo te esté aquí molestando?

Un partido de futbol. Sí, pero Maldo es una excelente persona y es un tipo muy positivo. Entonces, no genera tanto esa presión que uno realmente puede esperar de un capitán, pero en lo positivo es excelente porque tiene fe, es alguien que cuando te habla te toca y no te toca para verte caer sino para animarte, que estás haciendo las cosas bien, que hay que mejorar siempre. Hay un apoyo fuerte sobre él hacia nosotros.

- MALDONADO LE PREGUNTA A BALANTA -