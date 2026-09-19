Fallece el padre del exjugador Alfredo Mejía en trágico accidente

Una persona perdió la vida este sábado tras verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, generando consternación entre los habitantes de la zona.

La víctima fue identificada como Alfredo Mejía, quien se conducía en una camioneta Ford Escape de color azul por la carretera RN-23, específicamente en las cercanías del sector de Cuyamapa.

De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, en el percance también estuvo involucrado un camión. Las imágenes que comenzaron a circular muestran la parte frontal de la camioneta completamente destruida producto del fuerte impacto.