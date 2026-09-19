Fallece el padre del exjugador Alfredo Mejía en trágico accidente

Una persona perdió la vida este sábado tras verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, generando consternación entre los habitantes de la zona.
La víctima fue identificada como Alfredo Mejía, quien se conducía en una camioneta Ford Escape de color azul por la carretera RN-23, específicamente en las cercanías del sector de Cuyamapa.
De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, en el percance también estuvo involucrado un camión. Las imágenes que comenzaron a circular muestran la parte frontal de la camioneta completamente destruida producto del fuerte impacto.
Elementos de la Policía Nacional, a través de los agentes de tránsito, se desplazaron hasta el sitio para realizar las primeras diligencias y recopilar indicios que permitan establecer cómo ocurrió la colisión.
Alfredo Mejía era padre de la actual vicealcaldesa de El Negrito, Mariela Mejía, y del exfutbolista hondureño Alfredo Mejía, quien tuvo una destacada trayectoria en el fútbol profesional y también vistió la camiseta de la Selección Nacional.
El exjugador militó en clubes como Real España, Marathón y Motagua, además de desarrollar parte de su carrera en el fútbol de Grecia con Panthrakikos, Levidiakos y Xanthi. Tras conocerse la noticia, en redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de pesar que recordaron a Mejía como una persona querida dentro de la comunidad negriteña.