EN VIVO: UPN está derrotando al Platense en Puerto Cortés con goles de Bodden y Elvir

El Platense y los Lobos de la UPNFM se enfrentan en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés para abrir la jornada 8 del Apertura 2026.
Para dicho compromiso el árbitro designado es el mundialista Said Marínez. Cabe recordar que ambos equipos llegan a este partido tras ganar en la fecha anterior.
- PLATENSE VS. UPNFM, EN DIRECTO
- ALINEACIÓN TITULAR DE PLATENSE
28: Manuel Loaiza; 2 Guillermo Amarilla, 6 Jeferson Castillo, 3 Elias Garcia, 21 Brandon Santos, 14 Eduardo Urbina, 23 Manuel Salinas, 57 Yeiron Arzú, 22 Cristian Gutierrez , 12 Georgie Welcome y 34 Yeison Arriola.
- ALINEACIÓN TITULAR DE LA UPN
12 Naid Güity; 20 Eliú López, 2 Dayron Suazo, 5 Aaron Zúniga, 15 Julián Glavocic, 24 Omar Elvir, 3 Geremy Rodas, 16 Daniel Bodden, 11 Samuel Elvir, 6 Justin Ponce y 10 Yefferson Hinestroza.
El 'Tiburón' se ubica en la décima posición de la tabla con 5 puntos, buscando aprovechar su localía tras rescatar un empate 2-2 ante Estrella Roja en la jornada anterior
La UPN, por su parte, se posiciona en la novena casilla también con 5 unidades (mejor diferencia de goles), llegando motivado tras vencer 1-0 al Choloma.
El encuentro, que promete ser muy cerrado debido al rendimiento parejo de ambos clubes en la actualidad, arranca desde las 3:00 PM y se podrá ver por la señal de Deportes TVC.