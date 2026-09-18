EN VIVO: UPN está derrotando al Platense en Puerto Cortés con goles de Bodden y Elvir

Para dicho compromiso el árbitro designado es el mundialista Said Marínez . Cabe recordar que ambos equipos llegan a este partido tras ganar en la fecha anterior.

El Platense y los Lobos de la UPNFM se enfrentan en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés para abrir la jornada 8 del Apertura 2026.

El 'Tiburón' se ubica en la décima posición de la tabla con 5 puntos, buscando aprovechar su localía tras rescatar un empate 2-2 ante Estrella Roja en la jornada anterior

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La UPN, por su parte, se posiciona en la novena casilla también con 5 unidades (mejor diferencia de goles), llegando motivado tras vencer 1-0 al Choloma.

El encuentro, que promete ser muy cerrado debido al rendimiento parejo de ambos clubes en la actualidad, arranca desde las 3:00 PM y se podrá ver por la señal de Deportes TVC.