Burbara se pronuncia sobre el nuevo DT de Real España y el adiós de Jeaustin Campos

El máximo dirigente aurinegro también se refirió a la situación de Campos por su renuncia y aclaró que están cerca de llegar a un mutuo acuerdo. También fue consultado sobre la situación económica que atraviesa la institución.

Burbara confirmó que Reyes dirigirá este sábado su último partido ante Motagua en el Estadio Morazán y reveló que el próximo lunes anunciarán al nuevo timonel.

El presidente de Real España , Elías Burbara , repasó este viernes la actualidad del club luego de que DIEZ diera a conocer ayer que el español Juan Ignacio Martínez tomará las riendas del equipo tras la inesperada salida Jeaustin Campos y el interinato de Mauro Reyes .

Llegada de Juan Ignacio Martínez

El técnico de Real España es Mauro Reyes. Él va a estar en el banquillo el día de mañana, así que no comamos ansias. Cada detalle, cada cosa a su debido tiempo, así que ahorita nuestro único enfoque es el partido de mañana contra Motagua, con la confianza que tantos jugadores como Mauro van a sacar un resultado positivo. Aprovecho el tema para invitar a la afición que llegue mañana al estadio, que nos apoye, que tenemos que pelear por los primeros lugares.

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¿Cuándo anunciaría al nuevo DT?

Vamos semana a semana. Hace tres semanas, desafortunadamente, nuestro técnico anterior puso su renuncia, se retiró. Y hemos diseñado un protocolo de transición que esperamos ya el lunes comunicarles oficialmente las decisiones que tomamos hace un par de semanas. Por ahora no comamos ansias, no puedo oficializar cosas que no han sucedido, pero sin duda de aquí al lunes ya todo va a quedar de manera oficial, así que por ahora lo único que queda es darle el espacio al profesor Mauro que dirija el partido de mañana como fue acordado, las demás cosas las oficializamos más adelante.

¿Pero si sería entonces el último partido que dirige Mauro Reyes?

Sí, efectivamente, Mauro Reyes mañana va a dirigir su último partido, eso sí lo puedo oficializar. Lo demás nada, esperar la siguiente semana.

¿Seguirá siempre en el cuerpo técnico Mauro Reyes?

Mauro es parte de la casa, es parte de Real España, ha estado ligado con la institución por mucho tiempo y tiene la confianza de nosotros obviamente, siempre va a estar ahí entre reservas especiales, primer equipo, consultorías, es parte de la confianza y parte del equipo de consultores nuestros.

Lo miro bastante optimista, como que se está encontrando en realidad alguien que sí gustaba como técnico y que haya consenso entre todo el club

Siempre hemos estado tranquilos ¿no? Real España es una institución grande que no depende ni va a depender nunca de nadie, de ninguna persona es una institución autosostenible, automanejable, más grande que cualquier persona, entonces nadie que se vaya y nadie que venga, va a marcar una trascendencia que pueda decir que el equipo va a estar bien o mal. Creo que la institución está por encima de todas las personas, tanto presidentes actuales, expresidentes, directores actuales, directores anteriores, directores futuros, creo que ninguna persona pudiera determinar si un equipo va a estar bien o mal.

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¿No existió la posibilidad de dejar a Mauro Reyes?

Claro que sí, obviamente. Hace un par de semanas se hizo un protocolo de transición. Estaba opción A, opción B y la contingencia, pero por buena noticia, por buena gestión el plan A resultó y estamos contentos de asistir.

¿Qué le parece la convocatoria de Nixon Cruz y Mike Arana a la Selección Nacional? Y la no convocatoria de Luis 'Buba' López

Voy a decir dos palabras. Uno, contento por Mike y por Nixon y lo segundo que voy a decir es que creo que se quedó corto el profesor que solo convocó a dos, en la prelista teníamos varios jugadores y creo que sí pudieron haberse agregado un par de jugadores más.

¿Por qué no se apostó por Mauro Reyes en buscar la escuela española?

El lunes te la respondo.

¿Se platicaba con José Ignacio Martínez o fue instantánea la contratación?

Hoy el técnico de Real España es Mauro Reyes, mañana el técnico de Real España es Mauro Reyes, por favor demos el respeto que se merece el profesor.

¿Qué valoraciones hace como presidente de Real España en lo que va de la temporada en cuanto a resultados y lo que presenta el equipo?

Vamos en segundo lugar peleando el primero. Salimos de dos visitas muy difíciles, como es la salida del Yankel y la salida de Olancho. Me tenía algo preocupadao esas dos salidas, honestamente y salimos vivos de ahí. Todavía nos quedan un par de salidas difíciles que tenemos que ir a afrontar y dado el calendario que nos tocó y la posición en la que estamos, creo que es un arranque muy bueno, estamos invictos todavía, esperamos continuar invictos pasado mañana y por eso mismo el llamado a la afición que nos respalde y nos acompañe el sábado en el estadio por favor

¿Cómo quedó la situación con Justin Campos? ¿Arreglaron o todavía están en negociación?

Eso se ha estado platicando, la verdad que se ha especulado bastante, casi que el 90% de todo lo que leí no es correcto. Desde el primer día de que renunció hemos estado en comunicación permanente con el equipo legal de él, no estamos ni lejos ni cerca de un arreglo, esperemos en las próximas horas poder documentar toda la buena comunicación y buenas pláticas que hemos tenido con él.

¿Cuál es la verdad acerca de Justin Campos?

Justin Campos renunció y hemos estado en comunicación con el equipo legal de ellos, realmente estamos muy cerca de un mutuo acuerdo, esperemos lograrlo en las próximas horas.

¿Le sorprendió que Campos haya renunciado así?

Bastante, obviamente bastante, no nos esperábamos esa reacción de él, ya son temas personales, creo que en temas personales uno no se puede meter, en temas deportivos nosotros estábamos contando con él y el hecho que nos hayamos tardado tanto en buscar un reemplazo porque nos agarró de sorpresa.