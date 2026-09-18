Terminó en el hospital: así fue la lesión que sufrió Kevin Álvarez por culpa de la cancha

El defensor del Choloma, Kevin Álvarez, sufrió una dolorosa lesión en el partido frente a Estrella Roja por la fecha 8 del Torneo Apertura. El incidente se produjo en la primera parte, en un terreno de juego afectado por las fuertes lluvias y la acumulación de agua.

La acción ocurrió al minuto 31 del encuentro, cuando el lateral intervino en una jugada de peligro generada por el Estrella Roja. Las condiciones de la cancha terminaron jugando en su contra y provocaron que perdiera estabilidad. Álvarez se resbaló sobre el césped mojado y terminó apoyando de mala manera uno de sus pies. De inmediato sintió el impacto de la acción y quedó tendido sobre el terreno de juego, generando preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

El futbolista rápidamente pidió la asistencia médica. Se sentó sobre el césped mientras levantaba la mano para solicitar la entrada de los encargados de atender este tipo de situaciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los paramédicos ingresaron al terreno de juego para revisar al jugador, pero la situación obligó a que Álvarez abandonara el partido en camilla. El rostro del defensor reflejaba el dolor mientras era retirado ante la mirada atenta de sus compañeros.