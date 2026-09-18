  1. Liga Nacional

Terminó en el hospital: así fue la lesión que sufrió Kevin Álvarez por culpa de la cancha

El defensor de Choloma sufrió una lamentable lesión en el primer tiempo ante Estrella Roja en el Rubén Deras

Terminó en el hospital: así fue la lesión que sufrió Kevin Álvarez por culpa de la cancha
18 de septiembre de 2026 a las 20:32

El defensor del Choloma, Kevin Álvarez, sufrió una dolorosa lesión en el partido frente a Estrella Roja por la fecha 8 del Torneo Apertura.

El incidente se produjo en la primera parte, en un terreno de juego afectado por las fuertes lluvias y la acumulación de agua.

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La acción ocurrió al minuto 31 del encuentro, cuando el lateral intervino en una jugada de peligro generada por el Estrella Roja. Las condiciones de la cancha terminaron jugando en su contra y provocaron que perdiera estabilidad.

Álvarez se resbaló sobre el césped mojado y terminó apoyando de mala manera uno de sus pies. De inmediato sintió el impacto de la acción y quedó tendido sobre el terreno de juego, generando preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

Kevin Álvarez fue sacado del campo por los de la Cruz Roja

Kevin Álvarez fue sacado del campo por los de la Cruz Roja

El futbolista rápidamente pidió la asistencia médica. Se sentó sobre el césped mientras levantaba la mano para solicitar la entrada de los encargados de atender este tipo de situaciones.

Los paramédicos ingresaron al terreno de juego para revisar al jugador, pero la situación obligó a que Álvarez abandonara el partido en camilla. El rostro del defensor reflejaba el dolor mientras era retirado ante la mirada atenta de sus compañeros.

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Al quedar descartado para continuar en el compromiso, el cuerpo técnico de Choloma tuvo que realizar una modificación obligada. Olvin Zamora ingresó al terreno de juego para ocupar el lugar dejado por Álvarez.

Luego de abandonar el estadio, Kevin Álvarez fue trasladado a un centro asistencial de Choloma para recibir una evaluación médica. El objetivo era determinar el alcance de la lesión y descartar cualquier problema de mayor consideración.

Asimismo, confirmaron en TVC que el jugador se encuentra estable y regresó al estadio para vivir el partido. Afortunadamente no pasó a más la lesión.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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