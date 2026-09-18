Lobos UPN hunde al Platense: así va la zona del descenso en el Torneo Apertura

La victoria de Lobos UPNFM por 2-0 sobre Platense en la jornada 8 del Torneo Apertura cambia el panorama en la parte baja de la tabla y le permite al conjunto universitario tomar un respiro en una pelea cada vez más cerrada. Con los tres puntos, Lobos UPNFM llegó a 8 unidades en ocho partidos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Además, el equipo universitario suma dos victorias consecutivas, después de haber superado anteriormente a Choloma.

El resultado deja a Platense con 5 puntos, tras ocho encuentros, con apenas un triunfo, dos empates y cinco derrotas. El conjunto porteño ocupa ahora el décimo lugar, con una diferencia de goles de -12, por lo que deberá reaccionar en las próximas jornadas. Más abajo aparece Choloma con 4 puntos, mientras que Juticalpa FC es último con 3 unidades. Ambos equipos tienen siete partidos disputados, por lo que todavía cuentan con un encuentro pendiente para intentar acercarse a Platense y Lobos. Tras este triunfo Lobos se acerca a Estrella Roja y Atlético Independiente, ambos con 9 puntos. Es decir, apenas un punto separa al conjunto universitario de esos dos equipos, aumentando la importancia de los próximos partidos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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