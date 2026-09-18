Lobos UPN hunde al Platense: así va la zona del descenso en el Torneo Apertura

La victoria de Lobos UPNFM por 2-0 sobre Platense en la jornada 8 del Torneo Apertura cambia el panorama en la parte baja de la tabla y le permite al conjunto universitario tomar un respiro en una pelea cada vez más cerrada.
Con los tres puntos, Lobos UPNFM llegó a 8 unidades en ocho partidos, producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Además, el equipo universitario suma dos victorias consecutivas, después de haber superado anteriormente a Choloma.
El resultado deja a Platense con 5 puntos, tras ocho encuentros, con apenas un triunfo, dos empates y cinco derrotas. El conjunto porteño ocupa ahora el décimo lugar, con una diferencia de goles de -12, por lo que deberá reaccionar en las próximas jornadas.
Más abajo aparece Choloma con 4 puntos, mientras que Juticalpa FC es último con 3 unidades. Ambos equipos tienen siete partidos disputados, por lo que todavía cuentan con un encuentro pendiente para intentar acercarse a Platense y Lobos.
Tras este triunfo Lobos se acerca a Estrella Roja y Atlético Independiente, ambos con 9 puntos. Es decir, apenas un punto separa al conjunto universitario de esos dos equipos, aumentando la importancia de los próximos partidos.
LA CIMA ESTÁ APRETADA
En la zona alta está Marathón con 17 unidades, Real España con 15, Olimpia con 14, Motagua con 13 y Génesis y Olancho comparten el quitno puesto con 10 puntos. Estos equipos están actualmente clasificados a la siguiente fase a falta de varias fechas por disputarse.