Real España vs Motagua EN VIVO: hora y canal donde ver el clásico

¡Se viene un nuevo clásico! Real España y Motagua se miden este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026-27.
El Estadio Francisco Morazán será el escenario donde aurinegros y azules disputen un partido que podría definir la segunda posición de la tabla de posiciones.
¿Cómo llegan ambos equipos al clásico?
Real España, quien anunció a su nuevo entrenador, está en el segundo puesto con 15 unidades tras cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas.
El último partido lo empataron 1-1 ante el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé. Eddie Hernández puso el 1-0, pero el empate llegó al 90 por gol de Ofair Padilla.
Mientras que Motagua, equipo que se clasificó a semifinales de la Copa Centroamericana, es cuarto lugar con 13 puntos luego de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.
El club de Javier López viene de ganarle 1-0 al Génesis por la Liga Nacional, pero a mitad de semana empató sin goles en el Cuscatlán frente al Alianza en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
HORA Y CANAL DONDE VER EL REAL ESPAÑA VS MOTAGUA
El partido empieza a las 7:30 p.m en el Estadio Morazán y se podrá ver a través de las pantallas de Deportes TVC. Además, podrás seguir el min a min y todos los detalles del clásico en Diario Diez.