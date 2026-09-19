Real España vs Motagua EN VIVO: hora y canal donde ver el clásico

El Estadio Francisco Morazán será el escenario donde aurinegros y azules disputen un partido que podría definir la segunda posición de la tabla de posiciones.

¡Se viene un nuevo clásico! Real España y Motagua se miden este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026-27.

Real España, quien anunció a su nuevo entrenador, está en el segundo puesto con 15 unidades tras cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas.

El último partido lo empataron 1-1 ante el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé. Eddie Hernández puso el 1-0, pero el empate llegó al 90 por gol de Ofair Padilla.

Mientras que Motagua, equipo que se clasificó a semifinales de la Copa Centroamericana, es cuarto lugar con 13 puntos luego de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.

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El club de Javier López viene de ganarle 1-0 al Génesis por la Liga Nacional, pero a mitad de semana empató sin goles en el Cuscatlán frente al Alianza en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.