  1. Liga Nacional

Real España vs Motagua EN VIVO: hora y canal donde ver el clásico

EN DIRECTO DESDE SAN PEDRO SULA || Los aurinegros reciben a los azules en el Estadio Morazán por la fecha 8 del Apertura.

Real España vs Motagua EN VIVO: hora y canal donde ver el clásico

Aurinegros y Azules se enfrentan este sábado en el Estadio Morazán por la fecha 8 del Apertura.
19 de septiembre de 2026 a las 16:31

¡Se viene un nuevo clásico! Real España y Motagua se miden este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026-27.

El Estadio Francisco Morazán será el escenario donde aurinegros y azules disputen un partido que podría definir la segunda posición de la tabla de posiciones.

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¿Cómo llegan ambos equipos al clásico?

Real España, quien anunció a su nuevo entrenador, está en el segundo puesto con 15 unidades tras cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas.

El último partido lo empataron 1-1 ante el Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé. Eddie Hernández puso el 1-0, pero el empate llegó al 90 por gol de Ofair Padilla.

Mientras que Motagua, equipo que se clasificó a semifinales de la Copa Centroamericana, es cuarto lugar con 13 puntos luego de cuatro triunfos, un empate y dos derrotas.

El club de Javier López viene de ganarle 1-0 al Génesis por la Liga Nacional, pero a mitad de semana empató sin goles en el Cuscatlán frente al Alianza en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

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HORA Y CANAL DONDE VER EL REAL ESPAÑA VS MOTAGUA

El partido empieza a las 7:30 p.m en el Estadio Morazán y se podrá ver a través de las pantallas de Deportes TVC. Además, podrás seguir el min a min y todos los detalles del clásico en Diario Diez.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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