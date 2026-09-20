Rosales no se fía de Surinam y borra la Eliminatoria con Rueda: "Sería fracaso"

Joseph Rosales fue el primer legionario en arribar este domingo a Honduras para incorporarse a la Selección Nacional y ponerse a las órdenes del técnico José Francisco Molina, de cara a los compromisos que la Bicolor disputará en la Liga de Naciones de Concacaf.
El lateral izquierdo se mostró ilusionado por volver a ser tomado en cuenta y destacó la importancia de afrontar con seriedad esta nueva etapa. Dejó claro que el objetivo es avanzar en la competición internacional y comenzar con el pie derecho este viernes 25 de septiembre, cuando Honduras se mida a Surinam, rival al que mostró total respeto.
Además, el jugador del Austin FC habló sobre la situación de Andy Najar, quien decidió hacerse a un lado de la Selección Nacional. Rosales explicó que respeta la decisión de su compañero y reconoció el gran momento que atraviesa en la MLS.
Finalmente, Joseph se refirió a la ilusión que existe dentro del grupo de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 y dejó claro que tanto los jugadores como los aficionados esperan volver a ver a Honduras en una Copa del Mundo
DECLARACIONES DE JOSEPH ROSALES
¿Cómo viene de ánimos previo a la Nations League?
Bueno, primeramente, agradecerle a Dios. La verdad que vengo muy contento, muy feliz de estar nuevamente en la Selección Nacional. Como lo he dicho anteriormente, para mí la Selección es muy importante y nada, venimos a darlo todo.
¿Cómo valoras este momento, esta transición de equipo y tu presente en Austin?
Para mí la transición a Austin ha sido muy importante porque me he consolidado más en la liga y en el equipo. Entonces, creo que va muy bien.
¿Cómo ves esta nueva etapa con la Selección, otra nueva Liga de Naciones? Siempre está la presión de lograr conseguir algo con la Selección
Sí, sabemos que eso siempre lo vamos a tener, la presión de tener este tipo de compromisos. Y bueno, ahora tenemos esta nueva etapa, a darlo todo y sacar esto adelante.
¿Qué diferencias has notado entre el proceso anterior y este de Molina?
Creo que hasta ustedes mismos lo han visto. Es un proceso que está cambiando, va de a poco. Nos han tocado partidos difíciles contra Perú y contra Argentina. Han sido buenos rivales donde hemos hecho buenas cosas. Lo que pasa es que, bueno, saben que nos enfrentamos a la campeona del mundo. Pero bueno, estos partidos ahora tenemos que enfrentarlos de la misma manera, con el mismo compromiso, y tenemos que sacarlos adelante.
¿Es una obligación clasificar a la siguiente ronda en la Liga de Naciones?
Claro, siempre tenemos que clasificar sí o sí. Lo que veníamos haciendo en el proceso anterior, pues a pesar de que hay nuevos jugadores jóvenes, tenemos que hacerlo.
De los rivales que van a enfrentar, arrancando con Surinam, ¿qué han podido ver ustedes?
Yo lo que he visto de Surinam fueron los partidos que se enfrentaron a Panamá. La verdad que Panamá sufrió mucho contra Surinam, entonces tenemos que tener mucho cuidado contra Surinam porque es un equipo que puede decirse, entre comillas, que no se conoce, pero no, tiene buenos jugadores.
¿Y vos cómo llegas después de lo que vienes haciendo en el equipo?
Yo llego con mucha confianza, tranquilo, la verdad. Muy contento por lo que vengo haciendo en el equipo, personalmente. En el equipo no venimos muy bien en la temporada, pero vamos subiendo. Ahora, lo que el profe diga, aquí en la Selección de Honduras.
De lo que vino sucediendo en el proceso pasado, ¿qué lecciones nos dejó todo ese proceso? Digo, porque hay una buena base que va a continuar con un nuevo técnico, nueva ideología, nueva forma de trabajar, para ponerlo en práctica y poder sacar adelante este proyecto rumbo al 2030
Creo que lo que pasó el año pasado ya para la mayoría dejamos todo ese proceso. O sea, tenemos que enfocarnos en el nuevo. Sí o sí, este nuevo proceso, pues tenemos que clasificar al Mundial. Sabemos que faltan muchos, por lo menos cuatro años, pero desde ya, pues, ir implementando la base y que cada quien vaya cumpliendo por su lugar.
No has hablado con Andy, que anda en un gran nivel. ¿No lo has tratado de convencer para que vuelva a la H?
La verdad que esta vez con Andy tengo tiempo de no hablar. Creo que la última vez que hablamos fue cuando nos quedamos eliminados en Costa Rica. Veníamos juntos en el avión, pero de ahí no he hablado. Y bueno, no, si él tomó su decisión, pues se le respeta. Él ahora está rompiéndola en la MLS.
¿Se va a ilusionar nuevamente con este proceso, pensando que vamos a estar en la Copa del Mundo de 2030?
Claro, o sea, yo estoy ilusionado, la verdad. Espero que también todos los fanáticos se ilusionen. Vamos a ver cómo nos va ahorita y esperemos que venga bien.
Ya está entrando en edad, Joseph, ya no es el cipote. ¿Qué rol juega en la Selección en este nuevo proceso?
La verdad que creo que aportar la poca experiencia que ya llevo. Creo que son tres, cuatro años ya en la Selección, donde he estado siendo titular. Y pues creo que esas cosas que puedo aportar a los jóvenes.
¿Crees que esta generación en la que te incluyes, obviamente, merece algo más? Digo, porque lo han intentado, no se ha podido. ¿Merecen ser más protagonistas, ganar cosas importantes, ganar partidos importantes?
Creo que sí, o sea, todos nos lo merecemos. La verdad que han sido procesos muy difíciles, pero bueno, toca seguir trabajando. Sabemos que Dios nos va a dar la oportunidad de estar en el Mundial nuevamente.
Está claro que está la obligación de clasificar en esta Liga de Naciones y que cualquier otro resultado sería un fracaso para esta generación. Sí. Ahorita no tenemos que regalar, como se dice. Tenemos que ganar sí o sí. Y bueno, ahora enfocarnos y seguir trabajando para lo que se viene ahorita.