FFH confirma precio de los boletos para el debut de Honduras en la Nations League

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció oficialmente la venta de boletos para los dos próximos partidos de la Selección Nacional en el Estadio Nacional Chelato Uclés. La afición catracha ya puede asegurar su lugar para acompañar al equipo en esta nueva etapa.

El equipo nacional estará bajo el mando del entrenador José Francisco Molina para estos importantes compromisos en casa. La Selección jugará primero contra Surinam y luego recibirá la visita de Jamaica en la capital hondureña.