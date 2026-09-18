OFICIAL: los rivales de Honduras para el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026

La Selección Sub-15 de de Honduras ya tiene definidos a sus rivales para la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se desarrollará en Bakú, Azerbaiyán.

El combinado catracho quedó emparejado en el grupo P junto a Canadá, Guatemala, Guinea, Samoa Americana y Singapur, según la distribución de grupos publicada por la máxima entidad de fútbol.

El torneo se llevará a cabo del 22 al 31 de octubre, aunque la programación de los partidos contempla jornadas de competencia entre el 24 y el 30, con una jornada de descanso establecida para el 27.