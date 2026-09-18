OFICIAL: los rivales de Honduras para el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026

La Selección Sub-15 de de Honduras ya tiene definidos a sus rivales para la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se desarrollará en Bakú, Azerbaiyán.
El combinado catracho quedó emparejado en el grupo P junto a Canadá, Guatemala, Guinea, Samoa Americana y Singapur, según la distribución de grupos publicada por la máxima entidad de fútbol.
El torneo se llevará a cabo del 22 al 31 de octubre, aunque la programación de los partidos contempla jornadas de competencia entre el 24 y el 30, con una jornada de descanso establecida para el 27.
Como parte del formato de esta primera edición, la escuadra hondureña que dirige el español Cristian Aleza disputará un mínimo de cinco encuentros.
Al ser un festival enfocado en el desarrollo dinámico, jugarán bajo la modalidad de fútbol 8 contra 8 en canchas reducidas, con dos tiempos de 20 minutos. Todos los equipos seguirán jugando partidos de posicionamiento (segunda fase en categorías de rendimiento) hasta el último día del torneo, independientemente de sus resultados. Además, las selecciones tendrán la posibilidad de realizar cambios ilimitados.
La actividad del certamen se concentrará en el Hovsan Competition Complex, ubicado en Bakú, recinto que funcionará como sede de los encuentros y albergará a las diferentes delegaciones participantes.
De acuerdo con la FIFA, en total competirán 191 selecciones repartidas en 31 grupos de seis equipos y uno de cinco escuadras.
En diciembre de 2025, el Consejo de la FIFA confirmó la puesta en marcha del Mundial y Festival Sub-15. Para adaptarse a las necesidades de desarrollo de los jóvenes jugadores, los partidos tendrán una duración más corta, se disputarían en campos más pequeños y los equipos estarían formados, al menos para la edición de 2026, por ocho futbolistas.